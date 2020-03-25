Минэкономики будет проверять не только наличие, но и цены на социальные продукты

Минэкономики должно провести мониторинг цен на ряд продуктов

После того, как правительство одобрило возобновление работы продуктовых рынков, Кабмин поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства провести мониторинг цен на товары социального назначения, в частности, на продукты первой необходимости.

Такое решение было принято на заседании правительства 25 марта, которое транслировалось онлайн.

"Правительство поручило определить и, при необходимости, обновить список продуктов социального назначения, Минэкономики должно провести мониторинг цен на такие продукты, мы об этом говорили, чтобы сейчас сделать невозможным спекулятивный рост цен на продукты, которые являются товарами социального значения", – заявил премьер Денис Шмыгаль.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что во время всеукраинского карантина наличие продуктов первой необходимости в украинских торговых сетях проверяют каждые два дня.

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Перечень продуктов, наличие которых мониторит министерство, в частности, включает:

пшеничную муку высшего сорта;

хлеб из муки пшеничной высшего сорта, хлеб из муки пшеничной первого сорта, хлеб ржано-пшеничный;

макаронные изделия;

гречневую крупу;

рис;

говядину первой категории;

сало;

птицу;

свинину;

вареную колбасу первого сорта;

молоко 2,5% жирности;

сметану 20% жирности;

мягкий сыр;

яйца;

масло сливочное;

сахар;

подсолнечное масло;

соль;

картофель.

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