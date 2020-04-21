Минэкономики готовит специальный порядок работы рынков

Министр отметил, что в правительстве понимают, что фермеры и селяне должны иметь возможность реализовать свою продукцию

Правительство рассматривает возможность возобновления работы продовольственных рынков, а Министерство экономического развития создает специальный документ для этого, но на заседании 22 апреля решение об открытии рынков не примут.

Об этом в эфире hromadske сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, распоряжение о закрытии нарушили лишь несколько рынков в Харькове и Одессе.

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"Насколько я знаю, с ними работают правоохранители", — сказал он.

Немчинов добавил, что Минэкономики готовит "специальный порядок, чтобы рынки работали в рамках действующего законодательства, это в частности касается безопасного пребывания на этих рынках".

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Министр отметил, что в правительстве понимают, что фермеры и селяне должны иметь возможность реализовать свою продукцию.

"Как только будут сами владельцы рынков, операторы этих торговых площадей готовы к реализации (порядку, который должен создать Минэкономики — ред.), я думаю, что мы обязательно вернемся к этому вопросу. Но я не думаю, что это будет на завтрашнем заседании Кабмина", — подытожил он.

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Ранее главный санврач Виктор Ляшко выдал постановление, регламентирующее условия работы рынков, которое многими было воспринято как разрешение их работы, после чего Ляшко заявил, что данное постановление утратило силу. Это решение он объяснил "фактами злоупотреблений органов местного самоуправления, когда они открывали рынки в антисанитарных условиях".

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