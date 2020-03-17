Минэкономики контролирует наличие товаров первой необходимости в магазинах: что входит в список

Во время всеукраинского карантина наличие продуктов первой необходимости в украинских торговых сетях проверяют каждые два дня. Об этом рассказал министра экономики Тарас Высоцкий.

"Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас приоритет – обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность", – написал Высоцкий в Facebook.

Перечень продуктов, наличие которых мониторит министерство, в частности, включает:

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пшеничную муку высшего сорта;

хлеб из муки пшеничной высшего сорта, хлеб из муки пшеничной первого сорта, хлеб ржано-пшеничный;

макаронные изделия;

гречневую крупу;

рис;

говядину первой категории;

сало;

птицу;

свинину;

вареную колбасу первого сорта;

молоко 2,5% жирности;

сметану 20% жирности;

мягкий сыр;

яйца;

масло сливочное;

сахар;

подсолнечное масло;

соль;

картофель.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Херсоне местные жители начали готовиться к карантину еще до его введения в городе. Так, покупатели быстро опустошают полки в супермаркетах, которые продавцы не успевают наполнять новым товаром.

В тренде Курсы доллара и евро значительно увеличились

В Харькове, где ранее был объявлен карантин из-за коронавируса, несмотря на распоряжение городских властей, рынок "Барабашово" продолжил свою работу.

В Запорожье из-за карантина закрыли все торговые точки и заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. Однако предприниматели, которые торгуют на рынках, вышли на митинг под здание городского совета.

Также смотрите сюжет "Сегодня" о том, как чувствовать себя максимально комфортно в период самоизоляции:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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