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Минэкономики контролирует наличие товаров первой необходимости в магазинах: что входит в список

17 марта, 15:10

Виктория Подолянец

Во время карантина власти намерены гарантировать продовольственную безопасность

Во время всеукраинского карантина наличие продуктов первой необходимости в украинских торговых сетях проверяют каждые два дня. Об этом рассказал министра экономики Тарас Высоцкий.

"Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас приоритет – обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность", – написал Высоцкий в Facebook.

Перечень продуктов, наличие которых мониторит министерство, в частности, включает:

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  • пшеничную муку высшего сорта;
  • хлеб из муки пшеничной высшего сорта, хлеб из муки пшеничной первого сорта, хлеб ржано-пшеничный;
  • макаронные изделия;
  • гречневую крупу;
  • рис;
  • говядину первой категории;
  • сало;
  • птицу;
  • свинину;
  • вареную колбасу первого сорта;
  • молоко 2,5% жирности;
  • сметану 20% жирности;
  • мягкий сыр;
  • яйца;
  • масло сливочное;
  • сахар;
  • подсолнечное масло;
  • соль;
  • картофель.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Херсоне местные жители начали готовиться к карантину еще до его введения в городе. Так, покупатели быстро опустошают полки в супермаркетах, которые продавцы не успевают наполнять новым товаром.

В тренде
Курсы доллара и евро значительно увеличились

В Харькове, где ранее был объявлен карантин из-за коронавируса, несмотря на распоряжение городских властей, рынок "Барабашово" продолжил свою работу.

В Запорожье из-за карантина закрыли все торговые точки и заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. Однако предприниматели, которые торгуют на рынках, вышли на митинг под здание городского совета.

Также смотрите сюжет "Сегодня" о том, как чувствовать себя максимально комфортно в период самоизоляции:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Сегодня

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