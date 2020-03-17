Минэкономики контролирует наличие товаров первой необходимости в магазинах: что входит в список

Во время всеукраинского карантина наличие продуктов первой необходимости в украинских торговых сетях проверяют каждые два дня. Об этом рассказал министра экономики Тарас Высоцкий.
"Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас приоритет – обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность", – написал Высоцкий в Facebook.
Перечень продуктов, наличие которых мониторит министерство, в частности, включает:
- пшеничную муку высшего сорта;
- хлеб из муки пшеничной высшего сорта, хлеб из муки пшеничной первого сорта, хлеб ржано-пшеничный;
- макаронные изделия;
- гречневую крупу;
- рис;
- говядину первой категории;
- сало;
- птицу;
- свинину;
- вареную колбасу первого сорта;
- молоко 2,5% жирности;
- сметану 20% жирности;
- мягкий сыр;
- яйца;
- масло сливочное;
- сахар;
- подсолнечное масло;
- соль;
- картофель.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Херсоне местные жители начали готовиться к карантину еще до его введения в городе. Так, покупатели быстро опустошают полки в супермаркетах, которые продавцы не успевают наполнять новым товаром.
В Харькове, где ранее был объявлен карантин из-за коронавируса, несмотря на распоряжение городских властей, рынок "Барабашово" продолжил свою работу.
В Запорожье из-за карантина закрыли все торговые точки и заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС. Однако предприниматели, которые торгуют на рынках, вышли на митинг под здание городского совета.
Также смотрите сюжет "Сегодня" о том, как чувствовать себя максимально комфортно в период самоизоляции:
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