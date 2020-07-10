Минэнерго определило поставщика "последней надежды" на рынке газа

"Нафтогаз Украины" победил в конкурсе на поставщика "последней надежды" (ПОН) на рынке природного газа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Функционирование ПОН – обязательное условие для открытия полноценного конкурентного газового рынка для населения. Ведь ПОН является гарантом, что никто не останется без газа", - говорится в сообщении.

В Министерстве энергетики, в свою очередь, сообщили, что ценовое предложение "Нафтогаза Украины" составило 2711,86 грн за тыс куб м с НДС с наценкой.

Как отмечается, всего на конкурс подали свои предложения три компании. После детального рассмотрения документов по решению комиссии одна из компаний не была допущена к конкурсу.

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Результаты конкурса должен утвердить Кабинет министров.

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ПОН нужен на случай, если если клиент (бытовой или небытовой) останется без поставщика газа, то ПОН "предоставит убежище" такому потребителю на 60 дней. За этот период потребитель имеет возможность найти нового, постоянного поставщика.

Таким образом обеспечивается потребителям обеспечивается гарантированный доступ к газовому ресурсу при форс-мажорах.

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Напомним, согласно обязательствам Украины перед Международным валютным фондом (МВФ), уже с 1 июля в стране должна была существенно измениться система формирования тарифов на газ. Однако Кабинет министров на своем заседании отложил переход на рыночные цены газа для населения на 1 августа.

Также сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей с 1 июля.

Ранее сообщалось, что, кроме тарифов на газ, претерпят также изменения тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также утверждал, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение:

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