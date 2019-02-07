Минэнергоугля блокирует разработку ПО для нового рынка электроэнергии – "Укрэнерго"
Работы по созданию программного обеспечения финансируются МБРР и Фондом чистых технологий
Своевременный запуск оптового рынка электроэнергии находится под угрозой из-за задержки Министерством энергетики и угольной промышленности оплаты работ по разработке и внедрению программного обеспечения (ПО) для балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг. Об этом глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил на посвященном проблемам формирования нового рынка электроэнергии "круглом столе" в парламентском Комитете по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности.
"В конце декабря разработчик этого программного обеспечения приостановил работы по нашему контракту, ведь с ноября Минэнергоугля прекратило согласовывать платежи. Мы делаем все возможное, чтобы не выбиться из графика работ и запустить новый рынок вовремя. Но чем дольше Минэнергоугля не выполняет свою часть работы, тем труднее достичь цели", – заявил Ковальчук.
Глава "Укрэнерго" выразил надежду на урегулирование вопроса с Минэнергоугля и на то, что график выполнения работ не выйдет за пределы июля (дедлайн для запуска новых сегментов оптового рынка).
Напомним, разработка ПО и закупка аппаратного обеспечения для новых сегментов рынка финансируется Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Фондом чистых технологий.
Реализация проекта по внедрению балансирующего рынка разделена на две части: закупка программного обеспечения и закупка аппаратного обеспечения (лот 3 "Телекоммуникационная инфраструктура") в рамках пакета UE/5 "Внедрение балансирующего рынка").
Такое разделение позволит приобрести ПО для всей платформы рынка без привязки к ограниченному кругу производителей аппаратного обеспечения. Это обусловит выгодную цену на аппаратное обеспечение и даст возможность развернуть ПО всей платформы нового рынка в соответствие с его техническими параметрами, поясняет "Укрэнерго".
Современная, скоростная и надежная телекоммуникационная инфраструктура нужна для того, чтобы все компоненты и системы комплекса балансирующего рынка работали эффективно. Развертывание телекоммуникационной инфраструктуры позволит увеличить количество каналов и трафика (это расширит спектр и скорость передачи данных), обеспечит высокую отказоустойчивость сети. Также появится возможность использовать современные технологии DWDM, MPLS та LAN при передаче данных.
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