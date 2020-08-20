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Минфин дал оптимистичный прогноз: госбюджет будет выполнен на 100%

20 августа, 20:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Налоговая уже на 11 млрд перевыполняет план по поступлениям, говорит Денис Улютин

Несмотря на т, что Счетная палата нашла в госбюджете "дыру" в 40 млрд гривен, Министерство финансов имеет оптимистичные прогнозы на выполнение поступлений в госбюджет-2020 и к концу года должно выйти на стопроцентное выполнение бюджета, даже несмотря на вызванный коронавирусом кризис.

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Об этом первый заместитель министра финансов Денис Улютин рассказал в интервью Espreso.tv.

"По нашим прогнозам, мы должны выполнить бюджет. Несмотря на то что когда наша команда пришла в Министерство финансов, у нас было невыполнение около 40 млрд грн", – говорит чиновник.

"В последнее время работа Налоговой службы по борьбе со схемами возмещения, схемами уклонения от уплаты налогов, догнали около 11 млрд перевыполнения. И это дает возможность понимать, что к концу года выйдем на стопроцентное выполнение бюджета", – подчеркнул замминистра.

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Он напомнил, что в начале лета был откорректирован бюджет: снижены прогнозы по доходам и увеличен дефицит.

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"Но все равно было то недопоступление, которое сейчас нам приходится догонять. Никто в то время не понимал, насколько сильно ударит коронакризис по Украине, по нашему экономическому состоянию, по экономической активности. Но сейчас мы достаточно уверенно видим, что выполнение будет стопроцентным", – резюмировал Улютин.

Напомним, ранее Улютин заявил, что повышение минимальной зарплаты дорого обойдется бюджету.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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доходы госбюджет Минфин бюджет-2020 Денис Улютин
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