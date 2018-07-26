Минфин настроен вовремя подать в Раду бюджет-2019

Вчера, 19:46

Маркарова намерена в законодательстве закрепить обязательность трехлетней бюджетной резолюции

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

Министерство финансов намерено в установленные законом сроки, то есть до 15 сентября, подать в Верховную Раду законопроект о государственном бюджете на 2019 год, сообщила и.о. главы Минфина Оксана Маркарова.

"Мы планируем и в этом году, как это было в предыдущие три, вовремя – до 15 сентября, – подать государственный бюджет в Верховную Раду. Более того, хотя Бюджетный кодекс и не требует этого, Минфин вместе с бюджетом подаст полноценную трехлетнюю бюджетную резолюцию", – рассказала глава Минфина.

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Отметим, в июне Рада не поддержала предложенную Кабмином трехлетнюю бюджетную резолюцию, вернув документ на доработку. Маркарова также подчеркнула, что считает переход на трехлетнее планирование основным своим приоритетом на должности и.о. министра.

"До конца года надеемся получить поддержку парламента и внести изменения в Бюджетный кодекс, чтобы закрепить этот стандарт для Украины. Это станет тем фактором, который позволит вне зависимости от проведения двух выборов иметь возможность доступа к рынкам и обеспечить бизнесу уверенность и стабильность", – объяснила и.о. министра финансов.

Отметим, недавно и.о. министра финансов Оксана Маркарова заявила, что для секвестра бюджета Украины нет причин, хотя ранее она допускала возможность сокращения расходов госбюджета.

Напомним, ранее Госказначейство сообщило, что Украина не выполнила бюджет на 2017 годнедополучив 3,4 млрд грн (0,4%) и не потратив заложенные в госбюджет 31 млрд грн, таким образом не выполнив расходную часть бюджета на 3,6%.

Ранее в НБУ допускали, что дефицит госбюджета может превысить запланированный уровень. Нацбанк согласовывал допустимый уровень дефицита бюджета с Международным валютным фондом (МВФ) на уровне 2,5% ВВП.

В целом в основе госбюджета Украины на 2018 год лежит прогноз роста реального ВВП страны на 3% при инфляции в 9% на конец 2018 года, что близко к прогнозам Нацбанка.
бюджет, Минфин, Бюджетный кодекс, Маркарова, бюджет-2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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