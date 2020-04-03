Минфин не против: деньги от МВФ потратят на помощь социально незащищенным категориям граждан

В Министерстве финансов сообщили, что договорились с Международным валютным фондом, что в рамках новой кредитной программы в бюджет Украины поступит 5 млрд долларов до конца 2020 года. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире канала "Украина24".

"Остается проголосовать так называемый закон о банках и, соответственно, изменения в бюджет. Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежда, что в ближайшее время получим транш в бюджет. Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до 5 млрд долларов в бюджет. Это мы уже зафиксировали", — сообщил Марченко.

Он добавил, что сейчас украинское правительство согласовало с МВФ размеры дефицита государственного бюджета в 2020 году и определили, сколько денег Украина сможет аккумулировать самостоятельно для осуществления всех необходимых расходов. Дефицит частично перекроют средства МВФ.

Поддержку МВФ правительство планирует потратить на помощь социально незащищенным категориям граждан.

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"Мы не будем создавать какие-то популистские вещи, но наиболее незащищенные категории граждан — в первую очередь, пенсионеры, граждане, вынужденно потерявшие работу, которые будут вынуждены получать определенную социальную помощь, врачи — будут защищены", — добавил министр финансов.

Накануне глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев заявил, что размер первого транша МВФ должен составить 4 млрд долларов.

Отметим, что президент Зеленский ранее сообщал, что размер первого транша МВФ может составить 1,7-2 млрд долларов, а размер кредитной программы между МВФ и Украиной должен вырасти с 5,5 млрд до 8 млрд долларов.

Средства МВФ готов перечислить после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон относительно невозвращения национализированных банков бывшим владельцам.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что одной из самых популярных тем после коронавируса и карантина у нас, похоже, является тема дефолта, который якобы грозит Украине. Слово "дефолт" постоянно звучит как с самых высоких трибун, так и из уст разного рода экспертов. Сайт "Сегодня" разобрался, что же такое дефолт, и насколько вероятно, что он придет в дома украинцев вслед за коронавирусом и карантином. А если придет, то как это отразится на кошельке рядового жителя нашей страны.

Напомним, украинцам рассказали о самом эффективном способе поддержки в кризис. Все безработные должны получать не менее 5 тысяч гривен в месяц, что составляет 50% от размера средней зарплаты, и именно на эти цели и надо потратить кредиты от МВФ.

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