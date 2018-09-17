Минфин оценил шансы Украины на получение 500 млн евро от ЕС

Сегодня, 10:23

Маркарова напомнила, что программа макрофинансовой помощи привязана к выполнению требований МВФ

Фото: AFP
Фото: AFP

Украина выполнила большинство условий для получения первого транша макрофинансовой помощи Евросоюза (MFA) на 500 млн евро. Об этом заявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в кулуарах 15-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука.

"На сегодня большинство условий по первому траншу уже выполнены. Некоторые в процессе выполнения на финальной стадии. Поэтому, думаю, получение первого транша является достаточно реалистичным", – сказала Маркарова.

Впрочем, Украине еще нужно достичь договоренностей с МВФ, миссия которого работает в Киеве с 6 сентября.

"Вопрос – в достижении договоренностей с МВФ, которые также являются важными для "макрофина". Мы над этим тоже работаем. Как только там будет, я надеюсь, позитивное решение, мы тогда сможем уже выходить [на получение MFA]", – добавила Маркарова.

Комментируя конкретные условия для получения первого транша MFA, и.о. министра сообщила, что Минфин с июля уже утвердил семь обобщающих налоговых консультаций.

"После того, как утвердили изменения в Налоговый кодекс, которые дают возможности Минфину давать такие консультации, мы не достаточно активно использовали этот инструмент. Это мой персональный приоритет", – отметила Маркарова.

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Руководитель Минфина пояснила, что некоторые законодательные нормы по-разному трактуются налоговой в регионах и судами, а роль этих обобщающих консультаций – обеспечить равное и одинаковое трактование, поэтому ведомство будет использовать этот инструмент.

Как сообщалось, 14 сентября Украина и Еврокомиссия подписали меморандум о макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую, программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украина получит финансовую помощь в размере 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.

МИД Украины прогнозирует, что Украина получит первый транш новой макрофинансовой помощи от Европейского Союза уже в 2018 году.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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