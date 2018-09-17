Минфин оценил шансы Украины на получение 500 млн евро от ЕС

Украина выполнила большинство условий для получения первого транша макрофинансовой помощи Евросоюза (MFA) на 500 млн евро. Об этом заявила и.о. министра финансов Оксана Маркарова в кулуарах 15-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука.

"На сегодня большинство условий по первому траншу уже выполнены. Некоторые в процессе выполнения на финальной стадии. Поэтому, думаю, получение первого транша является достаточно реалистичным", – сказала Маркарова.

Впрочем, Украине еще нужно достичь договоренностей с МВФ, миссия которого работает в Киеве с 6 сентября.

"Вопрос – в достижении договоренностей с МВФ, которые также являются важными для "макрофина". Мы над этим тоже работаем. Как только там будет, я надеюсь, позитивное решение, мы тогда сможем уже выходить [на получение MFA]", – добавила Маркарова.

Комментируя конкретные условия для получения первого транша MFA, и.о. министра сообщила, что Минфин с июля уже утвердил семь обобщающих налоговых консультаций.

"После того, как утвердили изменения в Налоговый кодекс, которые дают возможности Минфину давать такие консультации, мы не достаточно активно использовали этот инструмент. Это мой персональный приоритет", – отметила Маркарова.

Руководитель Минфина пояснила, что некоторые законодательные нормы по-разному трактуются налоговой в регионах и судами, а роль этих обобщающих консультаций – обеспечить равное и одинаковое трактование, поэтому ведомство будет использовать этот инструмент.

Как сообщалось, 14 сентября Украина и Еврокомиссия подписали меморандум о макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую, программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украина получит финансовую помощь в размере 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.

МИД Украины прогнозирует, что Украина получит первый транш новой макрофинансовой помощи от Европейского Союза уже в 2018 году.