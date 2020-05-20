Минфин ожидает получение первого транша от МВФ до конца мая

Украина подпишет соглашение с МВФ в мае и получит первый транш до конца месяца

Министерство финансов ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) на общую сумму 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев. Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко в ходе правительственного заседания в среду.

Согласно проекту распоряжения, сумма первого транша может составить 1,9 млрд долларов.

"Ожидаем подписания и получения транша до конца мая", – сказал Марченко.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин утвердил проект письма о намерениях, которое будет направлено Международному валютному фонду (МВФ) в рамках подготовки к новой программе сотрудничества. Правительство рассчитывает, что Украина получит 19-месячную программу финансирования stand-by. Ожидается, что общий объем финансирования составит около пяти миллиардов долларов, а первый транш – около 1,9 млрд долларов.

В ближайшее время банки должны снизить процентные ставки на кредиты для бизнеса и населения. Об этом на пресс-конференции по итогам первого года президентства сказал глава государства Владимир Зеленский, комментируя экономические шаги для преодоления кризиса, который вызвал коронавирус. По его словам, Украина вышла на финишную прямую в переговорах о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

В целом, как неоднократно заявлял президент Зеленский, Украина планирует продолжать сотрудничество с МВФ:

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