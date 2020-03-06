Минфин переоценивает проект трехлетней бюджетной резолюции: выявлены лишние миллиарды

Вопреки прогнозам о неизменности экономического курса после прихода нового правительствапоявилась информация о возможных крупных изменениях. Так, пресс-служба Министерства финансов заявила, что главные распорядители средств государственного бюджета Украины в рамках подготовки трехлетней бюджетной декларации предоставили предложения об увеличении финансирования в 2021 году на 461 млрд грн.

Как сообщается на сайте Минфина, на 2022 год дополнительные потребности в финансировании составляют 116,9 млрд грн, на 2023 год – 80,5 млрд грн.

"Потребность в дополнительных расходах некоторых распорядителей превышает объем расходов, утвержденный в бюджете на 2020 год и в подавляющем большинстве случаев не содержит детальных расчетов", – заявили в Минфине.

Реклама

Например, заявленный объем расходов на 2021 год по Минобороны почти в 2 раза больше (плюс 109 млрд грн), по МВД – в 1,5 раза больше (плюс 41 млрд грн), по Минобразования – в 1,4 раза больше (плюс 46 млрд грн), по Государственной судебной администрации – в 3 раза больше (плюс 25 млрд грн), по Минэнерго – в более чем 2 раза больше (плюс 15 млрд грн), по Нацакадемии наук – почти в 4 раза больше (плюс 11 млрд грн), по Минцифре – почти в 30 раз больше (6,5 млрд грн), Нацакадемии меднаук – в более чем 2 раза больше (4,3 млрд грн), Секретариату Кабмина – в более чем 2 раза больше (4,6 млрд грн).

"Некоторые распорядители заявили дополнительную потребность в средствах на 2021 год, которая в разы превышает объем средств, предусмотренный им на 2020 год", – подчеркнули в Минфине.

В частности, Секретариат Кабмина предлагает увеличить расходы на 4 млрд грн для осуществления мероприятий по подготовке и проведению Всеукраинской переписи населения традиционным методом; Министерство цифровой трансформации – на 2,5 млрд грн для создания портала "е-резидентство", на 2 млрд грн для модернизации национальных информационных ресурсов и на 3,8 млрд грн для обеспечения украинцев высокоскоростным Интернетом; Государственная судебная администрация Украины – на 25,5 млрд грн для обеспечения правосудия.

Между тем, сайт "Сегодня" рассказывал о том, что украинская промышленность, которой нужно проводить модернизацию, может получить 56,25 млрд гривен господдержки. Такую сумму предлагало учесть при подготовке трехлетней бюджетной декларации Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По планам Кабмина, который возглавлял Алексей Гончарук, программа трехлетней господдержки аграриев на следующий год, которая придет на смену однолетней программе господдержки-2020, должна была составить более 40 млрд грн.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама