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Минфин раскрыл данные по расходам и доходам госбюджета

Сегодня, 16:43

Дефицит государственного бюджета за январь-февраль составил 13,6 млрд грн

Фото: пресс-центр НБУ
Минфин раскрыл данные по расходам и доходам госбюджета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fb9/9ae/5c7fb99ae999a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fb9/9ae/5c7fb99ae999a.jpg Экономика Дефицит государственного бюджета за январь-февраль составил 13,6 млрд грн

Расходы государственного бюджета Украины по итогам января-февраля 2019 года выросли на 22,3%, а доходы – на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом говорится в "Макроэкономическом обзоре", который 15 марта обнародовало Министерство финансов.

По данным Минфина, расходы госбюджета за первые два месяца достигли 138,4 млрд грн.

Из них расходы общего фонда на безопасность и оборону составили 21,8 млрд грн (+34,6%), на обслуживание долга – 12,1 млрд грн (+3,4%), а на социальное обеспечение – пенсии, пособия, стипендии – 30 млрд грн (выросли в 2,2 раза). На данный момент Украина тратит все больше на погашение долгов. Так, в феврале премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что примерно четвертая часть госбюджета в 2019 году – 417 млрд грн – будет потрачена на погашение и обслуживание государственного долга.

Доходы госбюджета за январь-февраль увеличились до 124,8 млрд грн. 

В частности, доходы общего фонда были выполнены на 89,7%. При этом сумма возмещения НДС составила 32,8 млрд грн, а переплата на начало февраля по рентной плате за природный газ – 0,6 млрд грн.

При этом доходы специального фонда госбюджета выполнены на 178,6%:

  • поступления от растаможивания автомобилей на иностранной регистрации составили 7,7 млрд грн;
  • еще 1,5 млрд грн были конфискованы по решению суда за совершение коррупционного правонарушения.

Дефицит государственного бюджета за первые два месяца 2019 года составил 13,6 млрд грн.

"Дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований. В целом в январе-феврале Минфин разместил ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа. – Ред.) на сумму, эквивалентную 60,1 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 34,8 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 886 млн долларов и 33 млн евро)", – сказано в обзоре.

Аналогичные данные ранее обнародовал Национальный банк Украины. Эти средства были направлены на покрытие дефицита госбюджета.

Напомним, за 2018 год Минфин за счет размещения ОВГЗ профинансировал госбюджет на 65,13 млрд грн, 3,48 млрд долл. и 503 млн евро. По нынешнему курсу в сумме в гривневом эквиваленте это составляет около 173 млрд грн. Это лишь на две трети больше, чем показатель 2019 года за два месяца. Так, январе-2019 только на одном январском аукционе Минфин продал ОВГЗ на рекордные 18 млрд грн.

При этом в ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, пока что эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разобрались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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Тег бюджет, доходы, расходы, госбюджет, Минфин, дефицит, государственный бюджет

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