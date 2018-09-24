Минфин раскрыл новые данные по госдолгу Украины

С начала года прямой и гарантированный государством долг Украины сократился и в долларах, и в гривне

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в августе 2018 года сократился на 1,14%, или на 0,86 млрд долларов – до 74,85 млрд долларов. Такие данные обнародовала 24 сентября пресс-служба Министерства финансов.

Как сообщается, при этом в национальной валюте госдолг Украины возрос на 4,49%, или на 91 млрд грн – до 2,117 трлн грн.

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С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 1,91%, или на 1,46 млрд долларов, в гривне – на 1,17%, или на 25,01 млрд грн.

Министерство также сообщило, что основная сумма госдолга, номинирована в долларах США, – 43,5%, еще 30,24% – в гривне, 16,32% – в специальных правах заимствования, 8,78% – в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Напомним, международные (золотовалютные) резервы Украины в августе 2018 года сократились по сравнению с июлем на 2,9%, или 517 млн долларов. По состоянию на 1 сентября объем резервов составил 17,2 млрд долларов. ЗВР сокращаются уже четыре месяца подряд. С начала года резервы уменьшились уже на 1,38 млрд долларов.

Сильнее всего на резервы давила долговая нагрузка. Так, в августе Украина выплатила Международному валютному фонду 607,4 млн долларов в счет старого долга. Кроме того, на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено 447,9 млн долларов, из которых 389,2 млн долларов составляли обслуживания и погашения по государственным ценным бумагам.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что Украина испытывает серьезные проблемы с внешним долгом. При этом в Минфине сообщали, что долг Украины приближается к "безопасному" уровню. Речь идет о ключевом показателе – соотношении размера госдолга и ВВП страны. Это соотношение за 2017 год снизилось с 80,9% до 71,8%.

Погашение госдолга Украины в 2019 году планируется на сумму 272,247 млрд грн, в том числе внешнего долга – 121,767 млрд грн. Помимо этого, 145,205 млрд грн будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,44 млрд грн – внешнего долга.

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Напомним, согласно проекту госбюджета на 2019 год, государственный долг Украины должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.