Минфин выполнил все маяки программы МВФ – Маркарова

Некоторые обязательства находятся в процессе имплементации

Оксана Маркарова на встрече с миссией МВФ. Фото: пресс-служба Министерства финансов.

Минфин выполнил все маяки программы МВФ – Маркарова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fc2/0aa/5c7fc20aaa45c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fc2/0aa/5c7fc20aaa45c.jpg 2019-03-18T15:32:59+02:00 Экономика Некоторые обязательства находятся в процессе имплементации

Министерство финансов Украины выполнило все маяки и львиную часть условий программы stand-by в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщила глава ведомства Оксана Маркарова, передает "Экономическая правда".

"Во время визита экспертов МВФ у нас произошло очень конструктивное обсуждение. Все текущие маяки и большинство текущих обязательств по программе выполнены, а те, которые не выполнены – в процессе выполнения, и мы понимаем, что их имплементация продвигается хорошо", - сказала Маркарова.

По ее словам, подготовка к объявлению конкурса на отбор руководителей государственной таможенной и Государственной налоговой служб в процессе, однако, даже если этот пункт будет выполнен не до конца апреля, а к середине мая – это технический момент.

"Главное, чтобы к моменту нашего шестимесячного просмотра (в мае 2019 года. – Ред.), мы выполнили все, что пообещали выполнить", – подчеркнула Маркарова.

Часть обязательств, которые еще предстоит выполнить, касается государственных банков. "Скоро HR компании представят нам перечень кандидатов в независимых наблюдательных советов Ощадбанка, Укрэксимбанка и ПриватБанка. Я надеюсь, это произойдет до конца апреля. ... Потом нужно будет определиться с представителями от Кабмина и Администрации Президента. Думаю, что этот вопрос будет решен достаточно быстро", – сказала Маркарова.

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Выполнение ряда условий Меморандума и обязательств Украины перед ЕС зависит от парламента. Ожидается, что Верховная Рада поддержит законопроект о введении авторизованных экономических операторов (№7473). Министр финансов ожидает, что парламентарии рассмотрят его после закона о языке.

Напомним, ранее глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев посетовал, что Украина не выполнила условия МВФ по фондовому рынку. При этом изменения, по словам Хромаева, необходимы, в первую очередь, самой Украине.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

В январе 2019 года Киев и Фонд определили так называемые "маяки", которые украинская сторона должна выполнить в течение нынешнего года для получения полного финансирования по программе кредитования МВФ в режиме stand-by.

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