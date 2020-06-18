В Украину с проверкой приедет миссия МВФ: Минфин уже готовится

От результатов этой проверки будет зависеть выделение второго транша

В Министерстве финансов готовятся к встрече миссии Международного валютного фонда (МВФ) в июле-августе. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в парламенте после отчета о выполнении госбюджета за 2019 год.

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"Приезд миссии планируется в июле-августе, скорее всего, в июле. И после этого можем ожидать следующий транш", – подчеркнул он.

Украина рассчитывает получить транш уже в этом году.

Также министр финансов считает, что Украина сможет отказаться от заимствований средств Фонда в 2022 году.

Напомним, Министерство финансов Украины разработало стратегию действий до 2023 года. Главной задачей стратегии объявлено избавление от прямого финансирования МВФ. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров со ссылкой на авторскую колонку министра финансов Сергея Марченко.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что общий объем новой 18-месячной программы МВФ для Украины составляет около 5 млрд долларов. Они будут предоставлены четырьмя траншами. Первый транш, который уже получил Киев, – 2,1 млрд долларов – полностью направлен в государственный бюджет.

В последнее время основной интригой в вопросе о новой кредитной программе МВФ для Украины был текст Меморандума о сотрудничестве. Сайт "Сегодня" публиковал его полный текст.

А подробнее о соглашении МВФ премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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