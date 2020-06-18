Українська
$ 26,78
30,07
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украину с проверкой приедет миссия МВФ: Минфин уже готовится

18 июня, 13:51

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

От результатов этой проверки будет зависеть выделение второго транша

В Министерстве финансов готовятся к встрече миссии Международного валютного фонда (МВФ) в июле-августе. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в парламенте после отчета о выполнении госбюджета за 2019 год.

Реклама

"Приезд миссии планируется в июле-августе, скорее всего, в июле. И после этого можем ожидать следующий транш", – подчеркнул он.

Украина рассчитывает получить транш уже в этом году.

Также министр финансов считает, что Украина сможет отказаться от заимствований средств Фонда в 2022 году.

Напомним, Министерство финансов Украины разработало стратегию действий до 2023 года. Главной задачей стратегии объявлено избавление от прямого финансирования МВФ. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров со ссылкой на авторскую колонку министра финансов Сергея Марченко.

В тренде
В Украине ужесточат штрафы за долги по коммуналке
Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что общий объем новой 18-месячной программы МВФ для Украины составляет около 5 млрд долларов. Они будут предоставлены четырьмя траншами. Первый транш, который уже получил Киев, – 2,1 млрд долларов – полностью направлен в государственный бюджет.

В последнее время основной интригой в вопросе о новой кредитной программе МВФ для Украины был текст Меморандума о сотрудничестве. Сайт "Сегодня" публиковал его полный текст.

А подробнее о соглашении МВФ премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

правительство госбюджет кредиты Минфин МВФ бюджет-2020 Сергей Марченко

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украину заполонила импортная черешня: откуда везут
Украину заполонила импортная черешня: откуда везутЭкономика
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввели
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввелиЭкономика
"Уровень выживания": министр озвучила реальный прожиточный минимум в УкраинеЭкономика
Названа цена образования
Названа цена образования "по контракту" в 2020 годуЭкономика
"Ситуация катастрофическая": в Кабмине заявили о серьезной проблеме с инфляциейЭкономика
У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от власти
У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от властиТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять