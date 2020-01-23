Мини-терминалы для мобильного бизнеса: в чем выгода и кому подойдут

В последнее время среди предпринимателей, которые проводят расчетные операции с клиентами, все большую популярность приобретают миниатюрные терминалы от "ПриватБанка" – miniPOS. Они на самом деле мини: размером чуть больше банковской карты, а весом – не тяжелее некоторых мобильных телефонов. Поэтому очень удобны для тех, кто не сидит на одном месте, а по роду своей деятельности вынужден часто перемещаться по городу.

Недаром лидерами по использованию miniPOS-терминалов сейчас являются представители курьерских служб. Например, служба доставки "Новой почты" уже широко использует именно эти удобные электронные терминалы от "ПриватБанка". В 112 украинских городах, заказывая доставку "Новой почтой", жители теперь могут оплачивать эту услугу любой банковской картой или цифровым кошельком, и число подключений miniPOS-терминалов этой почтовой службой постоянно растет. Так, если в ноябре в сети "Новой почтой" было проведено 6741 транзакция через miniPOS на сумму 8 681 837 грн, то в декабре – уже 12 625 таких расчетов на сумму 17 779 401 грн.

Но удобство miniPOS терминалов оценили уже не только курьеры. Такие терминалы можно теперь увидеть и у многих таксистов, которые также входят в число лидеров по использованию этих программно-технических устройств. Кроме того, miniPOS все больше подключают службы доставки интернет-магазинов, страховщики, турагенты. Даже визажисты и мастера маникюра, врачи и нотариусы теперь ходят к клиентам с миниатюрными терминалами от "ПриватБанка". Так же, как и многие другие предприниматели, чья работа связана с мобильностью.

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Как свидетельствует статистика, украинцы все охотнее используют безналичные расчеты. Но поставщикам товаров и услуг не очень-то удобно таскать с собой обычные громоздкие терминалы. А вот miniPOS, в отличие от них, не требует много места и не утяжеляет сумку. Что же касается выгоды для предпринимателей, то многие из них уже сами убедились в том, что безналичные расчеты более безопасны, поскольку не приходится носить с собой наличность. Они повышают доступность услуг для клиентов, да еще и позволяют предпринимателям экономить на инкассации. Как результат – в последнее время "ПриватБанк" фиксирует значительное увеличение числа подключений miniPOS-терминалов.

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Конечно, еще одной причиной такого всплеска популярности miniPOS, очевидно, является новый закон об обязательных кассовых аппаратах для малого бизнеса. Этот закон обязывает многих предпринимателей перейти на расчеты с обязательным использованием регистраторов расчетных операций уже в 2020 году. В частности, это касается турагентств и туроператоров, тех, кто продает товары или предоставляет услуги через интернет, кто продает бытовую технику, товары или услуги в сфере здравоохранения и для многих других категорий. В большинстве своем эти виды бизнеса предполагают доставку товаров или услуг клиентам, так что POS-терминалы потребуются многим. А их мини-версия, как мы уже говорили, для мобильной работы гораздо удобнее.

Через Bluetooth miniPOS-терминал подключается к смартфону или планшету, и, используя программный РРО, на экране гаджета можно вводить все необходимые реквизиты, как на торговом терминале. Торговые чеки, которые, согласно новому закону, необходимо будет хранить три года, можно сохранять и выдавать клиенту в электронной форме (отправлять ему на почту).

О растущей популярности miniPos-терминалов красноречиво говорят цифры. По информации "ПриватБанка", в сентябре 2019 года с помощью таких терминалов было проведено 18,6 тыс. транзакций, торговый оборот составлял 7,7 млн грн. В ноябре количество транзакций по сети miniPos-терминалов выросло уже до 25 413, а оборот – до 14 637 232 грн. В декабре было проведено 37 724 транзакций, а оборот превысил 25 млн 315 тыс. грн.

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