Минималка повышена: в Минфине объяснили, зачем это нужно и откуда деньги

Одобренное Верховной Радой Украины повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года будет стимулировать рост потребительского спроса и детенизацию зарплат. Об этом заявили в пресс-службе Министерства финансов.

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"Предложенные изменения будут стимулировать рост потребительского спроса, обеспечат детенизацию "серых" зарплат. Это позволит повысить поступления в бюджет Пенсионного фонда, укрепить стабильность бюджетной и пенсионной системы, а также улучшит защиту трудовых и социальных прав граждан", – считает министр финансов Сергей Марченко.

В Минфине уточнили, что также будет сохранено соотношение между размерами должностного оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки и минимальной заработной платой, которое сложилось в текущем году – 44,5%. Размер должностного оклада работника первого тарифного разряда составит 2225 гривен (повышение на 5,9%).

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Ведомство объясняет, что из госбюджета-2020 на это уйдет дополнительно 4 млрд гривен. Средства удалось выделить за счет:

Экономии расходов на обслуживание госдолга на 3,5 млрд гривен.

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"Это вызвано, в частности, с отклонением фактического курса национальной валюты по отношению к иностранным по сравнению с прогнозным, который использовался при подготовке государственного бюджета на 2020 год", - уточнили в Минфине.

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Пересмотра прогноза доходов государственного бюджета.

"Доходы будут увеличены на 0,5 млрд гривен, в том числе налог на доходы физических лиц и военный сбор (0,4 млрд грн), налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения (0,1 млрд гривен)", - говорится в сообщении.

Однако не все специалисты согласны с прогнозами правительства. Так, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что рост зарплат неминуемо приведет и к повышению цен.

Проблемы с повышением минимальной зарплаты видит и украинский бизнес. Представители Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) предупредили, что такой шаг увеличит налоговую нагрузку на оплату труда, а потому может не только не вывести бизнес из тени, но и увеличить долю теневой экономики.

Как известно, сентябрьское повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен станет первым этапом из трех запланированных. Ранее Кабмин одобрил макроэкономический прогноз, в котором также предусмотрено повышение минималки до 6000 и 6500 гривен в 2021 году. Это решение также было принято по инициативе президента Владимира Зеленский, который, говоря о росте минзарплаты, отмечал, что это "выглядит вполне реалистично":

Видео: Сегодня

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