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Минималка в 5000 гривен все ближе: Рада получила президентский законопроект

7 августа, 17:51

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Зеленский определил рассмотрение закона как неотложное

Не успели в Офисе президента анонсировать передачу Верховной Раде проекта об увеличении минимальной зарплаты до 5000 гривен , как в парламенте появился текст проекта закона №3963 авторства президента Владимира Зеленского.

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6 августа документ был определен президентом как неотложный, получен Радой и передан на рассмотрение руководства парламента, а уже 7 августа он был направлен на рассмотрение комитета по вопросам бюджета, сообщается в карточке законопроекта.

Верховная Рада должна собраться на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть законопроект, основным источником финансирования которого станет экономия на обслуживании госдолга и дополнительные 3,5 млрд гривен, которые "нашлись" из-за отклонения фактического курса гривни к иностранным валютам по сравнению с прогнозным курсом.

Закон должен будет вступить в силу на следующий день после его публикации.

Напомним, что на прошлой неделе Кабмин одобрил макроэкономический прогноз на следующий год, в котором также предусмотрено двухэтапное повышение минимальной зарплаты – до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.

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Напомним, с января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривни. В 2019 году "минималка" была на уровне 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн. Недавно Кабмин по поручению президента Владимира Зеленского запланировал три повышения минзарплаты:

  • с 1 сентября 2020 года – до 5000 гривен;
  • с 1 января 2021 года – до 6000 гривен;
  • с 1 июля 2021 года – до 6500 гривен.

Говоря о повышении минимальной зарплаты в Украине, Зеленский отмечал, что это "выглядит вполне реалистично":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Верховная Рада зарплаты Владимир Зеленский минимальная зарплата минималка

Источник: Сегодня

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