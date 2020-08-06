Минималка в 5000 гривен: Зеленский созывает Раду для принятия закона

Президент Владимир Зеленский подает на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год" об увеличении размера минимальной заработной платы до 5000 гривен с 1 сентября текущего года.

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Об этом со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Юлию Ковалив сообщает пресс-служба Банковой.

"Это важный законопроект, который сегодня вносится президентом в парламент", – сказала она на брифинге в Киеве и добавила, что "это первый шаг для поднятия социальных гарантий гражданам".

По словам Ковалив, Рада должны собраться на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть законопроект, а основным источником для финансирования увеличения минималки станет экономия на обслуживании госдолга.

Она напомнила, что на прошлой неделе Кабмин одобрил макроэкономический прогноз на следующий год, в котором также предусмотрено двухэтапное повышение минимальной зарплаты – до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.

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Напомним, с января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривни. В 2019 году "минималка" была на уровне 4173 грн, в 2018 году – 3723 грн. Недавно Кабмин по поручению президента Владимира Зеленского запланировал три повышения минзарплаты:

с 1 сентября 2020 года – до 5000 гривен;

с 1 января 2021 года – до 6000 гривен;

с 1 июля 2021 года – до 6500 гривен.

Говоря о повышении минимальной зарплаты в Украине, Зеленский отмечал, что это "выглядит вполне реалистично":

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