"Минималка" в Украине должна вырасти вдвое: Гройсман назвал сумму
Глава правительства уверен, что повышение минимальной зарплаты вполне реально
Минимальная зарплата в Украине должна вырасти с нынешних 150 долларов до 300 долларов. Это является задачей Кабинета министров, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.
"Наша задача – увеличить минимальную зарплату вдвое, чтобы она была в стране 300 долларов, и мы можем к этому прийти", – сказал Гройсман.
Ранее премьер-министр отмечал, что "минималка" в Украине за последние три года уже выросла втрое – в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году. При этом Гройсман уточнял, что рост зарплат должен сопровождаться сохранением финансовой стабильности и усилением роста экономики.
Впрочем, как отмечал в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Александр Охрименко, минимальной зарплаты в размере 300 долларов не будет еще 5-7 лет.
Также журналисты "Сегодня" разбирались, ждать ли украинцам роста зарплат в 2019 году. Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Минималка" в Украине должна вырасти вдвое: Гройсман назвал сумму". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью
Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села
В Украине утвердили показатели средней зарплаты для расчета пенсий
Пенсионный фонд Украины утвердил показатели за 2018 год и отдельно – за декабрь прошлого года