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"Минималка" в Украине должна вырасти вдвое: Гройсман назвал сумму

Сегодня, 12:33

Глава правительства уверен, что повышение минимальной зарплаты вполне реально

Фото: Сегодня
"Минималка" в Украине должна вырасти вдвое: Гройсман назвал сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/db5/18a/5c3db518a9ca7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/db5/18a/5c3db518a9ca7.jpg Экономика Глава правительства уверен, что повышение минимальной зарплаты вполне реально

Минимальная зарплата в Украине должна вырасти с нынешних 150 долларов до 300 долларов. Это является задачей Кабинета министров, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Наша задача – увеличить минимальную зарплату вдвое, чтобы она была в стране 300 долларов, и мы можем к этому прийти", – сказал Гройсман.

Ранее премьер-министр отмечал, что "минималка" в Украине за последние три года уже выросла втрое – в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году. При этом Гройсман уточнял, что рост зарплат должен сопровождаться сохранением финансовой стабильности и усилением роста экономики.

Впрочем, как отмечал в комментарии сайту "Сегодня"  экономический эксперт Александр Охрименко, минимальной зарплаты в размере 300 долларов не будет еще 5-7 лет

Также журналисты "Сегодня" разбирались, ждать ли украинцам роста зарплат в 2019 году. Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го.

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Тег зарплата, зарплаты, Гройсман, Владимир Гройсман, минимальная зарплата, минималка

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Источник:

УНИАН

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