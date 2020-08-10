Минимальная зарплата растет: когда и как изменятся пенсии украинцев

Доходы украинцев в этом году могут вырасти чуть больше запланированного. 6 августа президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, которым предлагается повысить минимальную зарплату с 1 сентября до 5000 грн. Этот законопроект предполагается рассмотреть на внеочередной сессии до конца августа. В том, как и когда могут повыситься пенсии украинцев – разбирался сайт "Сегодня".

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Величина пенсий напрямую не связана с ростом минимальной зарплаты. Минимальная пенсия вычисляется исходя из размера прожиточного минимума. А этот показатель повышать дополнительно к тому, что запланировано в госбюджете на этот год, пока не предполагают. Пенсии новых пенсионеров привязаны к средней зарплате по стране, однако индексация проводится раз в год.

Так что в этом году "внепланового" роста пенсий для большинства пенсионеров, скорее всего, не предвидится. Однако на следующий год в бюджете, очевидно, будет заложено повышение пенсий, как минимум, соразмерное росту минимальных зарплат. Дело в том, что международные нормативы требуют обеспечивать пенсионерам выплаты на уровне не ниже 40% минимальной зарплаты. В Украине это соотношение стараются почти соблюдать, по крайней мере, не увеличивать разрыв.

Так, в январе минимальная зарплата повысилась до 4723 грн, а минимальная пенсия – до 1638 грн, что составляло 34,7% от минимальной зарплаты. В июле, после увеличения прожиточного минимума, минимальная пенсия выросла до 1712 грн, это 36,2% от минимальной зарплаты. А на 1 декабря этого года запланировано очередное повышение прожиточного минимума и, соответственно, минимальных пенсий. Пенсионеры будут получать минимум 1769 грн. Если бы минимальные зарплаты не выросли, это составляло бы 37,5% от их размера. Но если законопроект, поданный президентом, будет принят и зарплаты вырастут минимум до 5000 грн, декабрьская минимальная пенсия составит только 35,4% от минимальной зарплаты.

О том, что прожиточный минимум и пенсии в 2021 году планируется повысить, уже заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью телеканалу "Украина 24".

"Мы максимально быстрыми темпами хотим повысить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность… На следующий год мы бы хотели сделать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, 2100 гривен. То есть не 1769 гривен, что будет на декабрь, прожиточный, а увеличен более чем на 300 гривен. Но это наши прогнозные расчеты", – сказала она.

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При этом, по словам министра, для людей старше 65 лет при наличии стажа 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин минимальная пенсия должна составить 2400 гривен, а с июля (если минимальная зарплата вырастет до 6500 грн) – 2600 грн. Кроме того, в марте 2021 года должна быть проведена индексация всех пенсий.

Ранее сообщалось, чтоэкономисты жестко раскритиковали повышение зарплат в Украине, ведь это грозит ростом курса долларов до 30 грн и дырой в бюджете.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Три из трех: как планово и быстро вырастут зарплаты, пенсии и цены".

О том, как заработать себе еще одну пенсию, больше смотрите в сюжете:

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