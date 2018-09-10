Минимальная зарплата вырастет до 4170 гривен: Порошенко раскрыл детали

До конца 2018 года минимальная зарплата в Украине вырастет почти до 4200 гривен. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

Глава государства уточнил, что такое решение будет принято в конце бюджетного года.

"В этом году, в конце бюджетного года, мы примем решение поставить [минимальную зарплату на уровень] почти 4200 грн. И это неслыханный рост зарплаты. ... Мы это делаем для того, чтобы не быть больше страной дешевой рабочей силы – у нас другие конкурентные преимущества, а украинцы имеют право получать достойную зарплату", – сказал Порошенко.

Порошенко также напомнил, что четыре года назад минимальная зарплата составляла 1000-1200 гривен.

Кроме того, по словам президента, растет и средняя зарплата. Он подсчитал, что заработки за границей перестанут быть выгодными для украинцев, когда средняя зарплата в стране достигнет 12-15 тысяч грн за счет повышения эффективности труда.

Как известно, минимальная зарплата выросла с 3200 гривен до 3723 гривен. Еще с начала 2018 года власти обсуждали повышение "минималки" до 4100-4200 гривен, однако пока этого не произошло. Как предупреждал ранее премьер-министр Владимир Гройсман, такой рост минзарплаты в 2018 году возможен только в случае активного экономического роста.

Теперь Гройсман заявил, что в бюджет на 2019 год уже заложены средства для повышения минимальной зарплаты до 4170 гривен. По его словам, "минималка" вырастет с 1 января:



