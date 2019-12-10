Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 году

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украине продолжается пенсионная реформа, предполагающая, в частности, постепенное увеличение стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, и пенсионного возраста для женщин. Они увеличиваются, начиная с 2018 года, и так будет продолжаться до 2028 года. Это предусмотрено Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Так, тем, кому в 2020-м исполнится 60 лет – и мужчинам, и женщинам – для получения пенсии по возрасту необходимо будет иметь не менее 27 лет стажа. В 2019-м нужно было иметь 26 лет трудового стажа, а в 2017-м достаточно было только 15 лет.

Что касается пенсионного возраста, то в первые годы после начала пенсионной реформы для женщин существовал "льготный период", в течение которого они могли уйти на пенсию не в 60 лет, а на несколько лет раньше (потому что в результате реформы именно для женщин повышался пенсионный возраст – с 55 до 60 лет). Например, тем, кто родился с 1 апреля по 30 сентября 1960 года, можно было выйти на пенсию в 59 лет, то есть в 2019 году.

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Однако в 2020 году "льготный период" заканчивается. Хотя воспользоваться им еще могут женщины, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. Они имеют право выйти на пенсию в 59 лет и 6 месяцев, то есть на полгода раньше, чем мужчины и чем женщины, которые родились позже. Такого возраста они достигнут как раз в 2020 году. Однако уже те, кто родился после 1 апреля 1961 года, смогут оформить пенсию по возрасту только по достижении 60-летнего возраста, то есть уже в 2021 году.

Напомним, что речь идет не о трудовом стаже вообще, а о страховом стаже – то есть только о такой работе, где с зарплаты сотрудника удерживался пенсионный взнос (теперь ЕСВ). Если же какое-то время человек работал без официального оформления и с его зарплаты пенсионный взнос (ЕСВ) не отчислялся, это время придется "отминусовать" от общего стажа.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – Пенсии-2020: как изменятся требования к стажу и размер выплат

Ранее сообщалось, что средний размер пенсий в Украине в октябре 2019 года составил 3019,62 гривни. Таким образом, с начала года пенсии выросли в среднем на 374 гривни, или на 14,1%.

Также смотрите в сюжете новостей "Сегодня", сколько человек в Украине получают пенсию выше 10 тыс. гривен:

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