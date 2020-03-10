Минимум по триллиону в день: стало известно, сколько теряет денег экономика от коронавируса

За девять дней тревожные новости об эпидемии коронавируса, нанесла фондовым рынкам убытки в размере 9 триллионов долларов.

В течение последних девяти дней паника, вызванная коронавирусом, нанесла фондовым рынкам убытки в размере 9 триллионов долларов.

"Примерно 9 триллионов потеряли мировые биржи в течение девяти дней после того, как в четверг рынки США в очередной раз закрылись падением", — говорится в сообщении со ссылкой на Bank of America.

Из-за эпидемии коронавируса Международный валютный фонд отзывает предоставленный им ранее прогноз развития мировой экономики на 2020 год.

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"Исходя из текущей ситуации, в 2020 году рост мирового ВВП окажется ниже, чем год назад, когда он достиг роста в 2,9%", — отметила глава МВФ.

По словам Георгиевой, точно оценить, насколько изменится конъюнктура мировой экономики, на данный момент сложно. Многое зависит от того, сколько продлится эпидемия и каковы будут ее последствия.

В тренде Доллар и евро выросли: курс НБУ

Чтобы помочь бедным государствам и странам с переходной экономикой в борьбе с эпидемией COVID-19, МВФ предоставит им кредиты на общую сумму в 50 млрд долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что для полного излечения от болезни, вызванной новым коронавирусом, может потребоваться несколько недель.

Коронавирус Covid-19 продолжает распространяться, и не исключено, что эпидемия перерастет в пандемию, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия – распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.

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