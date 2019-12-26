Министерство цифровой трансформации показало признаки коррупции в строительном реестре

Для публичного доступа открыли один из самых закрытых реестров - строительный реестр ГАСИ

Михаил Федоров / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Министерство цифровой трансформации открыло строительный реестр Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня, как и обещали, открыли один из самых коррупционных реестров Украины – строительный реестр Госархстройинспекции (или просто ГАСИ). Я очень много слышал легенд об этом реестре, но поверьте, то, что мы увидели, работая над открытием данных, превзошло все плохие сплетни. Плохое состояние данных, явные следы многократного переписывания данных, сокрытие данных..., и все это сопровождалось очень интересными комментариями сразу в реестре", – рассказал министр.

Он уточнил, что данные реестра открыли в формате csv и они касаются 2013-2019 годов. Там есть информация о заказчике, проектировщике и подрядчиками с кодами ЕДРПОУ. Помимо этого, присутствуют данные об авторском и технических надзорах, характеристики застройки и классе последствий, есть данные об адресе, кадастровом номере и другие.

Министр опубликовал скрин, на котором в документе есть странные пометки. И предложил угадать, что подразумевалось менеджерами, которые писали комментарии "не отправлять".

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что после недавнего скандала с недостроенным жильем "Укрбуда" Кабмин решил более жестко контролировать застройщиков.

Напомним, 17 декабря в Национальном банке Украины (НБУ) также сообщили, что для возобновления ипотечного кредитованиянеобходимо жестко регулировать деятельность застройщиков.

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"Поскольку этот рынок является социально важным, его регулирование должно быть таким же жестким, как и регулирования банковского сектора. Должна быть обеспечена полная прозрачность структур собственности компаний-девелоперов, они должны нести ответственность за несвоевременное выполнение строительных работ", – заявили в Нацбанке.

Без жесткого регулирования первичного рынка жилой недвижимости восстановление ипотеки будет крайне медленным, несмотря на ожидаемое снижение процентных ставок.

Несмотря на небольшие объемы ипотечного кредитования, строительство находится на подъеме: за 9 месяцев 2019 года в Украине введено на 36,6% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако проблемы на этом рынке накапливаются. Так, на конец августа 2019 года в Киеве уже насчитывалось 66 жилых комплексов, которые имеют признаки долгостроев или недостроев. Общее количество квартир в недостроях в полтора раза превышает среднее годовое количество новых квартир в Киеве за последние пять лет.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что "Укрбуд" остановил строительство домов для 13 тысяч семей. Причиной стал конфликт между бывшим и нынешним руководством компании. "Киевгорстрой" согласился достроить жилые комплексы "Укрбуда" после заявления президента Владимира Зеленского.

Как ожидается, недостроенные жилые комплексы "Укрбуда" будут финансировать за счет кредитов в госбанках и нераспределенной прибыли "Киевгорстроя".

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