Министр Дубилет тратит на себя 3 тысячи долларов в месяц

Чиновник отметил, что мог бы тратить и меньше, если бы у него не было "финансовой подушки"

Фото: facebook.com/dubilet

Ежемесячные траты министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, который недавно подсчитал количество мужчин и женщин в Украине, сократились. На свои потребности он расходует всего около трех тысяч долларов в месяц (около 75 тысяч гривен).

Министр отметил, что если бы у него не было такой возможности, его расходы были бы намного скромнее.

"Если бы у меня не было возможности, я бы тратил на себя меньше", – сказал он.

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При этом Дубилет сказал, что все равно согласился бы работать в должности министра, даже если бы у него не было "финансовой подушки".

Правда, сложно не заметить, что в декабре прошлого года министр, рассказывая о своих ежемесячных тратах, называл другую сумму. В частности, отвечая на вопрос о себе, Дубилет отмечал, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов (75 – 125 тысяч гривен) в месяц, из которых 2,5 тысячи долларов уходит на аренду квартиры.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что после того, как украинские министры стали жаловаться на зарплаты, секретариат правительства раскрыл информацию об окладе министра Дубилета. Так, с сентября по ноябрь 2019 года Дубилет получил более 90 тысяч гривен заработной платы. То есть его ежемесячная зарплата составляет около 30 тысяч гривен.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что в нынешнем правительстве много людей, которые до прихода во власть занимались предпринимательской деятельностью. К когорте экс-бизнесменов относится и министр Дубилет: он занимался компьютерным программированием и вел деятельность в сфере радиовещания и телевидения.

Ранее Дмитрий Дубилет рассказывал об отмене "лишних" справок. Смотрите об этом в сюжете:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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