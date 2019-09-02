Министр энергетики Оржель: Наша жесткая позиция – снижение вмешательства государства в энергорынки

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель / Фото: Кабинет министров Украины

На энергетических рынках не должно быть государства, такова принципиальная позиция нового Кабинета министров. Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, комментируя вопросы ценообразования на энергоресурсы.

"Наша жесткая позиция – как можно меньшее вмешательство государства в энергорынки, либерализация экономики", – подчеркнул министр Алексей Оржель.

По его словам, вмешательство государства в рынки вредит их функционированию и ведет к снижению объема инвестиций, поэтому необходимо максимально уменьшить роль государства в работе энергетических рынков.

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"Мы занимаем четкую позицию: в эффективных рынках не должно быть государства. Государство лишь создает условия для работы эффективных рынков. Чем выше уровень вмешательства государства в рынки, тем больше возникает диспропорций. Речь и о снижении инвестиций, и о каких-то политических моментах", – отметил министр Алексей Оржель.

Как ранее сообщалось, парламент поддержал назначение министром энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

Напомним, в пятницу премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование на энергоносители.

"Я считаю, что здесь есть две составляющие: первая составляющая – правительство вообще не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители. Это неправильно. Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и к популизму. Этого не должно быть", – сказал он.

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