Министр энергетики США посоветовал Украине развивать газовые хранилища: детали

Форум в Литве. Фото: twitter.com/SecretaryPerry

Украине следует расширять использование своих газохранилищ в коммерческих целях. Об этом заявил Министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри, который ранее предупредил Европу об угрозах "Северного потока – 2".

"Увеличение доступа в украинские газохранилища позволит нарастить коммерческую деятельность, чтобы управлять увеличением поставок и сезонными колебаниями на рынках газа в Европе. Усиление интерконнекторов может означать, что однажды Украина сможет поставлять соседям газ собственной добычи", – написал министр энергетики США в Twitter по итогам встречи с украинской делегацией на форуме по энергобезопасности, который проходит в Литве.

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На встрече с украинским министром энергетики Алексеем Оржель и польским замминистра Томашем Дабровски, Перри подчеркнул, что США "решительно поддерживают усилия Украины и Польши по усилению региональной энергобезопасности".

Напомним, в начале августа текущего года глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что более 30 иностранных компаний закачали газ в украинские подземные хранилища газа (ПХГ), всего в режиме "таможенного склада" они хранят 1,4 млрд куб. м.

По его словам, в целом в хранилищах находится свыше 4 млрд куб. м газа, который принадлежит компаниям, не входящим в группу "Нафтогаз".

Новости "Сегодня" сообщали, что "Укртрансгаз" заявил об открытии таможенного склада для временного хранения газа в украинских ПХГ в 2017 году.

На фоне того, что контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает в конце 2019 года, "Нафтогаз" закачал в ПХГ более 20 млрд куб. м газа для успешного прохождения отопительного сезона. В компании также сообщили, какой сценарий готовит Россия:

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