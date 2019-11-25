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Министр: Если договоримся с РФ по транзиту – цена на газ будет исторически низкой

25 ноября, 17:33

Алексей Оржель рассказал, чего ждать, если не удастся заключить новый контракт с Москвой

Алексей Оржель. Фото: REUTERS/Yves Herman

Алексей Оржель. Фото: REUTERS/Yves Herman

Украина, Россия и Европа вновь обсудят транзит газа и в случае заключения с Москвой нового контракта, цены на газ будут одними из самых низких в истории нашей страны. Об этом заявил на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Если мы подпишем договор на транспортировку с "Газпромом", это не только газ, закаченный по летним ценам, еще больше факторов будет влиять на снижение цены на газ. Если это произойдет, у нас будет исторический минимум по ценам, начиная с 1 января", – сказал он.

В то же время Оржел заверил, что скачков цены на газ не будет даже, если не удастся продлить транзит, поскольку в подземных хранилищах Украины и Европы большие запасы газа, купленного ранее по низкой цене.

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Министр подчеркнул, что подписание нового соглашения о транзите газа с Россией является абсолютным приоритетом в планах ведомства и отметил, что с принятием закона об анбандлинге вопрос дальнейших контрактов будет решаться только с учетом экономической целесообразности, без всякого политического давления.

Читайте также: Украина направила "Газпрому" проекты договоров по транзиту газа – Минэнерго

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробней на видео:

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Источник: УНИАН

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