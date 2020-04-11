Министр финансов заявил, что сегодня нет условий для проведения реструктуризации госдолга

В настоящее время нет условий для проведения реструктуризации государственного долга Украины.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"На сегодняшний момент никаких условий для проведения реструктуризации нет. То есть, нет необходимых условий для проведения реструктуризации. Долговая нагрузка абсолютна контролируемая. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии", – сказал он.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко, которого назначили на должность 30 марта, уверен, что Украина сможет в 2020 году рассчитаться по внешним долгам.

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Марченко также отметил, что для получения новой программы МВФ Киеву остается согласовать текст меморандума, принять во втором чтении закон о банковской деятельности и внести изменения в бюджет. Министерство финансов надеется, что Международный валютный фонд до конца года перечислит в бюджет Украины до 5 млрд долларов.

Как известно, еще в конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, но официальные документы еще не были подписаны.

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