Министр Лазебная рассказала, как Минсоцполитики собирается бороться с бедностью

Показатель бедности в Украине из-за пандемии может вырасти, однако правительство хочет не допустить реализации этого сценария

Фото: Facebook

Минсоцполитики готово пересмотреть ряд программ и добавить новые направления, но прежде консультируется с ведущими социологами о самых эффективных мерах преодоления бедности в Украине. Об этом рассказала в интервью "Левому берегу" министр социальной политики Марина Лазебная.

"Государство к этому готово. Те, кто нуждаются в помощи, ее получат. Но прежде всего надо определить, кто больше попадает в зону риска и бедности. Именно перед нашей встречей, я общалась на эту тему с известным социологом, директором Института демографии и социальных исследований им. Н.В.Птухи НАН Украины Эллой Либановой, в том числе по ее прогнозу относительно бедности. Она сказала, что самый низкий показатель бедности в Украине был в 2008 году, тогда это было 19,9%, и если бы не коронавирусный кризис, то мы имели бы неплохие шансы достичь этого показателя в ближайшие три года. На начало года, без пандемии, институт прогнозировал около 30%. Уже сейчас они уточнили и по прогнозу получается, что критерий бедности в Украине – прогнозируется 45%", – пояснила Лазебная.

Она заверила, что власти сделают все, чтобы этот показатель остался лишь прогнозным.

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"Возможно, сегодня настало время пересмотреть систему социального обеспечения. Возможно, какие-то льготы, пособия уже не эффективны. Нам нужно наладить системную основу финансирования тех социальных мероприятий, которые являются эффективными, и которые помогают человеку выйти из бедности", – поясняет Лазебная.

Правда, министр не может спрогнозировать, сколько времени понадобится на обновление программ помощи, поскольку ситуация зависит от многих факторов.

"Сегодня работает система государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Мы ее максимально расширили. Кроме того, выделяются пособия на детей, многодетным семьям, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью платятся. Помощь на детей-сирот и лишенных родительской опеки платится. Но, возможно, нужно будет делать дополнительные адресные программы социальной поддержки для отдельных категорий из групп риска. К примеру, там, где безработные родители, на содержании имеют двух-трех малолетних детей", – уточняет Лазебная.

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Однако она отмечает, что важна не только социальная защита, но и поддержка системы занятости – как быстро найти работу для безработного отца или матери.

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"Это будет вопрос №1. Поэтому нужно разогревать экономику и стимулировать создание рабочих мест", – считает министр.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров продлил сроки выплат социальной помощибез обращений граждан на период всеукраинского карантина и еще на один месяц после его окончания.

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