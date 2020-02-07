Министр Новосад объяснила, откуда взялась квартира за миллион гривен

Министр образования обзавелась жильем в Киеве еще в 2017 году, но не оформляла на него имущественные права

Министр образования и науки Анна Новосад объяснила появление у нее квартиры в Киеве стоимостью в почти миллион гривен.

По ее словам, квартира в ее декларации фигурирует еще с 2017 года. Однако тогда она значилась как объект незавершенного строительства. А теперь Новосад решила оформить имущественные права на столичное жилье.

"Уже вижу, что пошли новости о моей якобы только что купленной квартиры. К сожалению, никакой сенсации – эта квартира в моей декларации еще с 2017 года. Наконец оформили имущественные права. Декларирую, как этого требует закон", – написала министр в Facebook.

Она уточнила, что площадь ее квартиры в Киеве составляет не 46,6 квадратного метра, а на метр меньше – 45,5 квадратного метра.

"В процессе строительства появился целый дополнительный квадратный метр. Ура, теперь их 46!" – иронично добавила Новосад.

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Министр отметила, что информацию о ее киевской квартире можно было найти в разделах "Ценные бумаги" (в декларации за 2017 год) и "Объекты незавершенного строительства" (в декларации за 2018 год).

Если право собственности на квартиру не оформлено, ее действительно можно декларировать в разделе "Объекты незавершенного строительства". При этом можно не указывать стоимость квартиры, сославшись на то, что ее якобы сложно определить.

Напомним, из данных, которые министр Новосад внесла в декларацию 3 февраля, следует, что квартира в Киеве обошлась ей в 944,2 тысячи гривен.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что министр Анна Новосад посетовала на то, что зарплаты в 36 тысяч гривен мало для содержания ребенка.

Жалобы о маленькой зарплате вызвали ажиотаж в соцсетях и СМИ. Соцсети бурно комментировали жалобы Новосад на зарплату и даже в шутку предлагали отдать ее замуж за главу "Укрпочты".

Сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине разгорелся скандал по поводу многотысячных зарплат топ-чиновников, задекларировавших доходы за декабрь в размере 100-200 тысяч гривен и более. Как оказалось, это были годовые премии за отличную работу. Кабмин уже пообещал ежемесячно публиковать данные о зарплатах топ-чиновников.

А после того, как президент Владимир Зеленский одобрил идею уменьшить зарплаты и премии руководителям министерств, Кабмин принял решение об упорядочении таких выплат.

Премьер Алексей Гончарук сказал, что зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. Средняя зарплата в декабре 2019 года повысилась до 12 264 гривен.

Новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, что правительство решило и установить сетку зарплат для топ-чиновников:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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