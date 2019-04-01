Министр Омелян заработал миллион: обнародована декларация

Глава Мининфраструктуры отчитался о валютных сбережениях, квартирах, домах и машинах

Владимир Омелян. Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Министр Омелян заработал миллион: обнародована декларация //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/431/20b/5c543120bff86.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/431/20b/5c543120bff86.jpg 2019-04-01T12:58:16+03:00 Экономика Глава Мининфраструктуры отчитался о валютных сбережениях, квартирах, домах и машинах

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который анонсировал масштабные изменения на ж/д вокзале в Киеве, обнародовал электронную декларацию о доходах за 2018 год.

Согласно документу, Омелян за год заработал более миллиона гривен. Источниками его дохода были зарплата и сдача имущества в аренду. Зарплата за год составила 735,2 тыс. гривен, то есть средняя зарплата за месяц – 61,27 тыс. гривен. Предоставление имущества в аренду принесло министру около 270 тыс. гривен.

Омелян указал, что имеет наличные сбережения в валюте – 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро. Кроме того, на счету министра в государственном Ощадбанке находится 130 тыс. гривен.

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В собственности семьи Омеляна также находятся три квартиры в Киеве, площадью 61 кв. м, 81 кв. м и 49 кв. м. Кроме того, в имущественной декларации указан земельный участок во Львовской области, четыре участка и четыре дома в Киевской области, гараж во Львове, а также офис в Киеве.

Кроме того, семья министра владеет двумя автомобилями - BMW X5 2015 выпуска и Ford Fusion Comfort 2008 года.

Как известно, украинцам надо до 1 мая задекларировать доходы и подарки. Иначе налогоплательщику придется заплатить штраф в 25-50% от незадекларированного дохода.

Существует три способа подачи декларации:

документы можно отнести лично в налоговую или это может сделать доверенное лицо;

декларацию можно отправить по почте с уведомлением о вручении;

можно воспользоваться "Электронным кабинетом налогоплательщика".

Ранее "Сегодня" разбирались, нужен ли украинцам закон о нулевых декларациях:

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