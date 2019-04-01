Министр Омелян заработал миллион: обнародована декларация
Глава Мининфраструктуры отчитался о валютных сбережениях, квартирах, домах и машинах
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который анонсировал масштабные изменения на ж/д вокзале в Киеве, обнародовал электронную декларацию о доходах за 2018 год.
Согласно документу, Омелян за год заработал более миллиона гривен. Источниками его дохода были зарплата и сдача имущества в аренду. Зарплата за год составила 735,2 тыс. гривен, то есть средняя зарплата за месяц – 61,27 тыс. гривен. Предоставление имущества в аренду принесло министру около 270 тыс. гривен.
Омелян указал, что имеет наличные сбережения в валюте – 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро. Кроме того, на счету министра в государственном Ощадбанке находится 130 тыс. гривен.
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В собственности семьи Омеляна также находятся три квартиры в Киеве, площадью 61 кв. м, 81 кв. м и 49 кв. м. Кроме того, в имущественной декларации указан земельный участок во Львовской области, четыре участка и четыре дома в Киевской области, гараж во Львове, а также офис в Киеве.
Кроме того, семья министра владеет двумя автомобилями - BMW X5 2015 выпуска и Ford Fusion Comfort 2008 года.
Как известно, украинцам надо до 1 мая задекларировать доходы и подарки. Иначе налогоплательщику придется заплатить штраф в 25-50% от незадекларированного дохода.
Существует три способа подачи декларации:
- документы можно отнести лично в налоговую или это может сделать доверенное лицо;
- декларацию можно отправить по почте с уведомлением о вручении;
- можно воспользоваться "Электронным кабинетом налогоплательщика".
Ранее "Сегодня" разбирались, нужен ли украинцам закон о нулевых декларациях:
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