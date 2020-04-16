Министр Петрашко рассказал, сколько денег заложили в госпрограмму льготных кредитов

Размер кредитного портфеля по обновленной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" оценивается в 35 млрд грн. Об этом в эфире телеканала "Украина-24" рассказал министр экономики Игорь Петрашко.

Он отметил, что, по оценке специалистов, такой размер средств смогут потенциально получить микро- и малые предприниматели.

"При планировании программы мы рассчитывали размер кредитного портфеля до 35 млрд грн. Если будем видеть, что потребности больше, то сумму будем увеличивать", – сказал министр.

Реклама

Министр добавил, что обратившись в банковские учреждения, предприятия смогут получить нулевую ставку на свои действующие кредиты до 31 марта 2021 года. Условием получения такой поддержки от государства является сохранение рабочих мест.

"Первое – мы хотим сохранить рабочие места. И второе – мы хотим помочь предпринимателям пережить этот сложный период падения продаж, падения производства и торговли", – сказал Петрашко.

В пресс-службе Минэкономики подчеркнули изменения, внесенные в госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%":

микро- и малые предприятия смогут платить 0% по существующим кредитам;

получить нулевую ставку можно до 31 марта 2021, то есть в течение года;

размер кредитного портфеля оценивается в 35 млрд грн;

по программе уже предоставляют кредиты все государственные банки и несколько частных;

главное условие участия в программе – сохранение рабочих мест.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: с начала карантина количество обращений украинцев в центры занятости выросло в 10 раз.

Реклама

Прогнозом о существенном росте безработицы поделился и заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб. Он полагает, что уровень безработицы в этом году, возможно, будет измеряться двузначными цифрами.

Как во время карантина продержаться бизнесу, чтобы не пришлось полностью закрываться, советуют эксперты:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама