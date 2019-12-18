Министр Малюська задекларировал миллион гривен пенсии в США

Денис Малюська. Фото: minjust.gov.ua/

Министр юстиции Денис Малюська задекларировал 1,056 млн гривен пенсии, перечисленной ему Международным банком реконструкции и развития (США). Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Информация о существенных изменениях в имущественном состоянии опубликована 16 декабря, пенсию он получил 9 декабря.

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Ранее Денис Малюська заявлял, что не собирается уходить в отставку, поскольку нынешняя зарплата его устраивает. Он также добавил, что вопрос заработной платы не настолько критичен, как об этом написали СМИ.

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"Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала, для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до этого времени, то в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы. Существующая заработная плата более или менее уже устраивает, по крайней мере, последний месяц я доволен. И я думаю, мои коллеги тоже", – отметил Малюська.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что ранее в СМИ была обнародована информация, что министр экономики и министр юстиции якобы подали в отставку из-за низких зарплат.

А вот спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты должны получать больше нынешних 35-40 тысяч гривен. А ранее высказывался за то, чтобы платить председателю парламента 50 тысяч:

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