Министр юстиции не доволен зарплатой: ему не хватает оклада на содержание детей

Денис Малюська / Фото: Министерство юстиции Украины

Министр юстиции Денис Малюська, который недавно предложил передать нотариусам право регистрировать браки и разводы, рассказал, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу. Об этом чиновник сообщил в интервью "Украинской правде".

"У меня примерно 17 000 гривен, даже немного меньше. У заместителей тоже где-то в том районе. Но это без премий. Должность заместителя министра – это определенный репутационный престиж. Нужно искать амбициозных людей, которые хотят себе создать репутацию, людей, для которых это важно. Поэтому он не будет брать взяток, потому что это полностью противоречит идее попадания во власть. Это мотиватор. И, фактически, мой единственный надежный мотиватор в кадровом подборе", – пояснил Малюська.

Он добавил, что правительство обещало повысить зарплаты министрам и их заместителям.

"Потому что когда у меня закончатся деньги, я уйду. А они у меня закончатся. На год с момента назначения мне хватит, и то под вопросом. А дальше – нет. Поэтому мы точно примем решение о повышении заработных плат. Я подозреваю, что это произойдет очень быстро", – рассказал Малюська.

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В ноябре министры получили надбавки.

"Многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 000 гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 000 – надолго меня не хватит. Четверо детей, это требует средств", – отметил министр.

Малюська считает, что на зарплаты чиновников обращают внимание и международные инвесторы.

"Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украине, постоянно нас об этом спрашивают. Ведь понимают, что правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату ", – заявил он.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что министр развития экономики Украины Тимофей Милованов, который ранее жаловался, что его чиновничьей зарплаты "хватает только на Uber", поделился выписками со своих банковских начислений. Согласно выпискам, за три месяца работы в министерстве Милованов получил 93 122 грн, или в среднем 31 041 грн в месяц. В данную сумму входят его зарплаты и премии. Министр выразил недовольство такой суммой.

А также мы сообщали о том, сколько получает министр финансов Оксана Маркарова. В октябре ее зарплата составила 62 тысячи гривен. Из них должностной оклад за фактически отработанное время – 13 090 гривен, надбавки – 16 625 гривен, премия – 23 000 гривен, командировочные – 9 120 гривен, индексация – 52 гривны.

Новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен, чтобы избежать коррупции и соблазна взяток. В то же время ему такой заработной платы хватает вполне.

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