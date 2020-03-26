Минрегион рассказал, что будет за неуплату коммунальных услуг

Во время карантина украинцев не смогут лишить жилья за неуплату коммунальных услуг

При задолженности за жилищно-коммунальные услуги граждан не могут выселить из жилья. Однако украинцев просят вовремя их оплачивать для стабильной работы отрасли. Об этом рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

"Принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья, принадлежащего на праве частной собственности гражданам Украины, при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, запрещено", – сказал Чернышев.

Он отметил, что за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг также нельзя выселять. Но своевременная оплата услуг позволяет отрасли продолжать бесперебойное предоставление услуг украинцам.

Поэтому в условиях карантина министр просит оплачивать коммуналку онлайн.

Реклама

"Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставление ими жизненно необходимых услуг. Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и меры, принятые правительством для поддержки населения, неуплата гражданами за жилищно-коммунальные услуги может привести к сложностям в работе поставщиков. Мы в Минрегионе анализируем данные по срокам и объемам оплаты и будем вовремя об этом информировать, чтобы отрасль работала слаженно", – подчеркнул министр.

Чернышев отметил, что на сегодня все предприятия, организации и учреждения, предоставляющие эти услуги, работают в штатном режиме. А также пояснил, что введение карантина или чрезвычайной ситуации не означает частичное отключение централизованного водоснабжения в населенных пунктах Украины.

"Действующим законодательством четко определено, что услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу предоставляются непрерывно, кроме времени перерывов на проведение ремонтных и профилактических работ или ликвидации последствий аварии. Сейчас предприятия водопроводно-канализационного хозяйства в регионах и в Киеве работают в штатном режиме", – сказал он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство планирует увеличить размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кабмин также планирует компенсировать затраты на оплату коммуналки.

При этом задолженность украинцев по оплате коммунальных услуг на конец января 2020 года достигла 67 млрд грн, увеличившись на 4,7% по сравнению с декабрем 2019 года.

Как суммы в платежках за газ изменит переход с кубометров на киловатты, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама