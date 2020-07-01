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Минсоцполитики хочет увеличить выплаты детям из малообеспеченных семей: сколько добавят

1 июля, 17:10

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Правительство рассмотрит этот вопрос в следующую среду

С 1 июля в Украине, где собираются повысить минимальную зарплату, увеличивается уровень обеспечения для детей, которые воспитываются в малообеспеченных семьях. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, пишет УНИАН.

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По ее словам, размер помощи увеличен до 130% с 85% размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

"Это значит, что помощь малообеспеченным семьям, в которых воспитываются дети, будет расти", – подчеркнула Лазебная.

Также министр сообщила, что сейчас Минсоцполитики работает над модернизацией системы социальной помощи и соцвыплат, и анонсировала вынесение соответствующего решения на заседание правительства на следующей неделе.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине весной 2020 года остановился рост реальных доходов населения. Так, в полностью карантинном апреле реальная зарплата в стране снизилась на 0,5%. Падение произошло впервые с марта 2016 года, впрочем, цены в стране тоже почти не растут.

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Напомним, в Украине с сегодняшнего дня, 1 июля, повышен прожиточный минимум, а следом за ним и пенсии с социальными выплатами. Прожиточный минимум в стране в этом году меняется дважды – в июле и в декабре.

А о том, как накопить себе на пенсию, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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дети выплаты Министерство социальной политики Марина Лазебная

Источник: Сегодня

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