Минюст хочет отправлять судебную корреспонденцию на электронную почту

В Украине, где планируют выставить на продажу "законсервированные" тюрьмы, рассматривается инициатива по отправке судебной корреспонденции на электронную почту, так как это поможет сэкономить сотни миллионов гривен. Такими планами поделился министр юстиции Украины Денис Малюська, передает УНН.

"Многие эксперты и народные депутаты сошлись во мнении, что это было бы оптимально. Речь идет об экономии сотен миллионов гривен, которые сейчас тратятся на марки и услуги "Укрпочты". Их можно заменить передачей документов по электронной почте, действительно эта инициатива сейчас прорабатывается, в том числе с нами, мы ее поддержим. Думаю, эта инициатива будет достаточно быстро имплементирована. Ведь это очевидное и понятное решения проблемы, как с финансами, так и с оперативностью уведомления участников процесса", – отметил министр.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр юстиции недавно прокомментировал информацию о том, что его ведомство выставляет на аукцион собак, арестованных за долги их владельцев. "Мы действительно на выполнение решений судов вынуждены отбирать животных у их владельцев", – написал он в Facebook. По его словам, "часто это идет на пользу животным, которых забирают от ненадлежащего содержания".

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Напомним, в феврале народный депутат Евгений Брагар в эфире одного из телеканалов предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. Это предложение возмутило общество, появились много фотожаб.





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