Минздрав перенес запуск е-больничных : названы причины

Запуск электронных больничных листов, которые правительство намеревалось внедрить с 1 апреля, в Украине отложен из-за технических проблем, возникших в связи с эпидемией COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, проект электронного больничного является результатом совместной работы Минздрава и Минсоцполитики.

"В марте был подписан временный порядок, утвержденный Кабинетом министров, но сейчас есть определенные технические проблемы, которые, в том числе, возникли в связи с ситуацией с COVID-19. Поэтому у нас есть соответствующие задержки по введению именно электронного больничного. Перенесены сроки ввода такого больничного", – добавил Степанов.

Реклама

Напомним, в январе в Минсоцполитики анонсировали введение в Украине электронного больничного с 1 апреля, что позволит прекратить фальсификацию больничных листов. Согласно подсчетам Минсоцполитики, экономия бюджетных средств от введения электронных больничных листов составит от 1 до 4 млрд грн ежегодно.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в январе-марте 2020 года в Фонд социального страхования подали заявления-расчеты на финансирование пособий по временной потере трудоспособности на сумму 2,7 млрд грн.

Также мы рассказывали о том, что Минздрав хочет отменить часть справок.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама