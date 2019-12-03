Мир без Brent: запасы легендарного сорта нефти подходят к концу

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Запасы нефти на месторождении Brent в Северном море, которое дало название этому эталонному сорту черного золота, иссякнут через год. Как сообщила газета The Wall Street Journal, британо-голландская компания Royal Dutch Shell намерена в 2020 году полностью прекратить добычу нефти на этом месторождении.

Отмечается, что компания, как и многие другие представители этой индустрии, хочет отказаться от добычи нефти на крупных месторождениях в пользу более мелких.

Месторождение Brent было открыто Royal Dutch Shell в 1971 году, оно было названо в честь водоплавающей птицы семейства утиных, черной казарки (brent goose), в соответствии с традицией компании называть месторождения в честь морских птиц.

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В 1982 году добыча на месторождении достигла своего пика — здесь добывали более 500 тысяч баррелей в день, что на тот момент было достаточно для того, чтобы в течение года снабжать энергией более половины домов в Великобритании. В конце века добыча нефти пошла на спад, так как она была слишком дорогой, чтобы конкурировать с добычей в других регионах.

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В конце 1980-х годов нефть сорта Brent стала эталоном, по которому до сих пор формируется ценообразование для многих других сортов нефти. "Она играла ключевую роль для индустрии более 40 лет", – отметил вице-президент по добыче и разработке Royal Dutch Shell в Великобритании Стив Фимистер.

Напомним, в первую неделю декабря нефть дорожает после резкого снижения цены. Это происходит на фоне подготовки страны-экспортеров к новым переговорам о сокращении объемов добычи черного золота.

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