Мировая экономика может не оправиться от коронакризиса и в 2021 году – Bloomberg

Сразу несколько авторитетных организаций, в том числе и Международный валютный фонд, заявило, что в 2020 году не стоит ждать быстрого восстановления экономики после пандемии. Однако рост может не случиться и в следующем году. К такому выводу пришли в Bloomberg, пишет "Интерфакс-Украина".

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В агентстве говорят, что кризис, вызванный коронавирусом, мало кто ожидал в начале года, когда многие экономисты прогнозировали экономический рост, а инвесторы рассчитывали на заключение торгового соглашения между США и Китаем.

Несмотря на масштабные стимулирующие меры, принятые в условиях пандемии, мир переживает крупнейший экономический кризис со времен Великой депрессии. Хотя некоторые показатели производственной деятельности и розничных продаж улучшаются, надежды на V-образное восстановление развеиваются.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин сравнил нынешнюю траекторию, по которой движется экономика, со спуском на лифте перед подъемом пешком.

Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, в свою очередь, отметила на конференции Bloomberg Invest Global в конце июня, что необходимо отличать отскок и восстановление экономики.

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"Настоящее восстановление означает, что вы так же состоятельны, как были до кризиса, я считаю, что мы далеки от этого", – сказала она.

Многое будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса и разработкой вакцины, полагают в Bloomberg. Даже в тех странах, где эпидемию удалось взять под контроль, часто возникают новые вспышки.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), к концу года доходы на душу населения снизятся в 170 странах мира (90% от общего количества). В январе МВФ прогнозировал, что 160 стран продемонстрируют рост экономики и доходов населения.

При этом к концу 2021 года мировой ВВП, скорее всего, будет ниже, чем в конце 2019 года, считают экономисты HSBC Holdings Plc.

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Глава ФРС Джером Пауэлл ранее предупредил о сохранении большой неопределенности относительно восстановления экономики США, а председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что экономическое восстановление будет "сдержанным".

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Некоторые инвесторы и аналитики продолжают рассчитывать на V-образное восстановление. Экономисты Morgan Stanley сохраняют свой прогноз, отмечая положительные экономические данные в США и Европе. Аналитики Goldman Sachs, в свою очередь, ухудшили прогнозы для экономики США в этом квартале, но ожидают улучшения ситуации в сентябре.

Индикатор MSCI All-Country World Index прибавил примерно 40% с уровня, до которого он упал в марте. Однако с начала года его значение снизилось на 6%.

Развивающиеся страны в этом году больше не будут двигателем мирового экономического роста. По прогнозу Всемирного банка, их ВВП снизится на 2,5% – это наихудший показатель с начала наблюдений в 1960 году.

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Последствия кризиса для рынка труда также будет невозможно преодолеть во второй половине 2020 года даже при оптимистичном сценарии, прогнозирует Международная организация труда (МОТ), которая сообщила, что во втором квартале количество отработанных часов было на 14% ниже, чем до вспышки коронавируса.

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Помимо этого, Bloomberg отмечает, что возможности государственной поддержки, которая уже достигла 11 трлн долларов, будут ограничены из-за рекордного уровня задолженности.

Тем временем, центробанки снизили процентные ставки до рекордно низких уровней. Регуляторы также проводят различные программы выкупа активов. По прогнозу Morgan Stanly, баланс центробанков в США, еврозоне, Японии и Великобритании к концу 2021 года вырастет на 13 трлн долларов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинская экономика вернется к докарантинному уровню развития не раньше 2024 года. Таким прогнозом поделился постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман в ходе встречи предпринимателей Европейской Бизнес Ассоциации

Напомним, чтобы справиться с выплатами по госдолгу в 2020 году, Украине необходима помощь Международного валютного фонда. Украина и МВФ уже заключили соглашение о новой программе stan-by. Она рассчитана на 18 месяцев, а общий объем составляет около 5 млрд долларов. Средства будут предоставлены четырьмя траншами. Первый транш, который уже получил Киев, – 2,1 млрд долларов – полностью направлен в государственный бюджет. Решение о втором транше МВФ планирует принять в сентябре-2020.

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