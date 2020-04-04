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Мировая экономика остановилась: в МВФ оценили последствия пандемии

4 апреля, 11:09

Денис Беспалов

Нынешняя рецессия намного хуже, чем глобальный финансовый кризис

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии COVID-19. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы теперь находимся в рецессии. Она намного хуже, чем глобальный финансовый кризис", - сказала глава МВФ.

По ее словам, требуется "решительный ответ на кризис в сфере здравоохранения, а также в целях защиты силы экономики".

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"По формирующимся рынкам и развивающимся экономикам нанесен мощный удар. У них зачастую меньше ресурсов для самозащиты в условиях этого двойного кризиса: в сфере здравоохранения и экономики", - отметила Георгиева. Согласно ее информации, отток капитала из таких стран составил "почти 90 млрд долларов".

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"Это намного больше, чем при глобальном финансовом кризисе", – подчеркнула руководитель МВФ.

Отметим, согласно оценкам американской финансовой группы Goldman Sachs, общемировое падение ВВП из-за пандемии COVID-19 составит в текущем году 1,8%, при этом экономика США обвалится на 6,2%, Европы – на 9%, но наиболее крупные потери грозят государствам Африки.

Отметим глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", сказал, что в настоящий момент нашей стране крайне важно сохранить сотрудничество с МВФ. По его словам, сейчас МВФ – это аппарат ИВЛ для украинской экономики.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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экономика коронавирус рецессия МВФ финансовый кризис

Источник: ТАСС

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