Мировая экономика "притормозила": ухудшен глобальный прогноз

Самые серьезные риски наблюдаются в еврозоне, считают аналитики ОЭСР

Фото: AFP

Мировая экономика "притормозила": ухудшен глобальный прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/646/f5d/5c7646f5daf2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/646/f5d/5c7646f5daf2e.jpg 2019-03-06T16:01:18+02:00 Экономика Самые серьезные риски наблюдаются в еврозоне, считают аналитики ОЭСР

Рост мировой экономики в 2019 году составил 3,3%. Такой прогноз обнародовала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ранее организация ожидала роста мирового ВВП на 3,5%. В 2020 году ОЭСР рассчитывает на небольшое ускорение роста – до 3,4%, ранее ожидался подъем на 3,5%.

Ухудшение прогнозов связано, в частности, с сохранением основных рисков и ослаблением экономического роста в Европе. Неопределенность в значительной степени связана с выходом Великобритании из Евросоюза. Если стороны не заключат новое соглашение, последствия Brexit для европейской экономики будут намного хуже, чем ожидается сейчас, уверены в ОЭСР.

Так, прогноз для еврозоны на 2019 год был ухудшен сразу на 0,8%, до 1%. В 2020 году ожидается повышение на 1,2%. При этом в Германии рост ВВП может замедлиться вдвое, с 1,4% в 2018 году до 0,7% в 2019 году, тогда как ранее предполагалось усиление до 1,8%. Оценка темпов роста экономики Франции на 2019 ухудшена на 0,3%, до 1,3%. Экономика Великобритании вырастет на 0,8% в текущем году вместо 1,4%, усилит подъем до 0,9% в 2020 году.

ОЭСР менее существенно снизила прогноз год для США – с 2,7% до 2,6% на 2019 год, улучшив оценку на 2020 год до 2,2%.

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В Китае ожидается рост ВВП на 6,2% в 2019 году после подъема на 6,6% годом ранее. В 2020 году китайская экономика, предположительно, увеличится на 6%. Ожидания роста ВВП Японии ухудшились, в том числе из-за грядущего повышения налога на потребление: в 2019 году экономика прибавит 0,8% (осенью ожидалось 1%), в 2020 году – 0,7%.

Индия останется лидером роста в G20, ее экономика усилит подъем с 7% в прошлом году до 7,2% в 2019 году и 7,3% в 2020 году, хотя обе оценки меньше осенних ожиданий. ЮАР – едва ли не единственная страна мира, для которой ОЭСР улучшила прогнозы на оба года, до 1,7% в текущем и 2% в следующем.

Напомним, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по мировой экономике и предупредил о надвигающемся кризисе. Причиной снижения прогнозов стало усиление рисков и неблагоприятных факторов.

В целом все чаще стали раздаваться голоса независимых экспертов, которые говорят о приближении глобального экономического кризиса. Финансовые рынки пошатнулись в декабре-2018 – инвесторы активизировали продажи на фоне решения ФРС повысить учетную ставки и новостей о торговой войне США с Китаем. Кроме того, на рынки давят растущие опасения по поводу замедления мировой экономики.

Ключевые риски обсуждали и на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Впрочем, форум в этот раз остался без представителей стран с наиболее развитыми экономиками:

ОЭСР – одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. Создана в 1961 году

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