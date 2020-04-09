Мировая торговля резко просядет из-за коронавируса: опубликован прогноз ВТО

Пока на Уолл-стрит подсчитывают возможные потери мирового ВВП из-за коронавируса, Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует, что мировая торговля товарами в 2020 году упадет на 13-32%. Об этом говорится в докладе ВТО.

Так, при оптимистичном сценарии в 2020 году объем мировой торговли сократится на 12,9%. При реализации худшего варианта прогноза этот показатель будет составлять 31,9%. В ВТО полагают, что сокращение объемов торговли в 2020 году почти во всех регионах будет измеряться двузначными цифрами, причем экспорт из Северной Америки и Азии пострадает больше всего.

Аналитики отмечают, что торговля будет падать сильнее в секторах со сложными цепочками создания стоимости, особенно в области электроники и автомобильной продукции. Пандемия коронавируса, согласно прогнозу, может оказать непосредственное влияние и на торговлю услугами – из-за ограничений на перевозки и поездки.

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В 2021 году ожидается восстановление торговли, но оно зависит от продолжительности вспышки коронавируса и эффективности ответных политических мер.

Мировой уровень реального ВВП, по расчетам организации, может упасть в лучшем случае на 2,5%, в худшем – на 8,8%, если исходить из показателей торговли на мировых рынках.

Напомним, из-за коронавируса по состоянию на конец марта в США остались без работы 3,5 млн человек. Итог первой недели апреля – в Америке уже 10 млн безработных. В Европе впервые за 22 года наблюдений упал до критической отметки PMI – индекс деловой активности. О том, что делать в такой ситуации Украине, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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