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Какую цену заплатит Украина, если начнется мировой кризис: прогнозы экспертов

10 июня, 16:17

Мир усвоил уроки предыдущих кризисов и настроен их предотвращать, отмечают специалисты

Фото: AFP

Торговые войны между Китаем и США стали предметом обсуждений на саммите "большой двадцатки" G20 в Фукуоке, Япония. Как заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, торговые конфликты между странами являются главной угрозой для мирового экономического роста. Более того – замедление роста мировой экономики чревато перерасти в глобальный экономический кризис, отметил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

И в таком случае сильный удар принимают страны с сырьевой экономикой - такой, как украинская, предупреждают эксперты.

"Украинская экономика может пострадать, поскольку у нас экспорт в основном сырьевой. В условиях глобального финансового кризиса как раз сырьевые рынки страдают в первую очередь: цены на сырье падают, спрос сокращается, – говорит доктор экономических наук, замдиректора Института международных отношений Александр Шнырков – Поскольку мы экспортоориентированная страна, у нас на экспорт приходится приблизительно половина ВВП".

Таким образом, мировой кризис может повлечь сокращение ВВП страны, а значит – снизить и без того невысокий уровень жизни среднестатистического украинца.

"Могут быть проблемы с экспортной выручкой, соответственно могут возникнуть проблемы с обменным курсом, это может вылиться в валютный кризис, как в 2008 году", – отмечает руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

Однако отечественные экономисты не спешат давать прогнозы для украинской экономики в случае мирового кризиса. Говорят: пока что на ситуацию влияет слишком много переменных.

"Все зависит от того, договорятся ли США и Китай. Говорят, Трамп китайцев немножко "воспитывает", и есть прогнозы, что за полгода они договорятся", – считает Шнырков.

Угроза глобального экономического кризиса все же остается в теории, подчеркивает Паращий.

"Все помнят кризис и 98-го, и 2008-го года… Так вроде каждые 10 лет какая-то неприятность случается, – рассуждает Паращий. – Глобальных кризисов не было 10 лет и напрашивается, чтобы что-то такое произошло. Но пока о реальной угрозе кризиса я бы не говорил".

Эксперт отмечает, что уроки прошлых кризисов усвоены, что делает ситуацию в мировой экономике более стабильной.

"Прежде всего, это финансовая система. Она существенно изменилась после кризиса 2008 года. Она более стойкая. Глобально провели реформу финансовой, банковской системы, изменили само отношение к рискам", – отмечает он.

Кроме того, во избежание кризиса, Федеральная резервная система США старается снизить процентные ставки. А это – позитивно и для Украины, поскольку сможем брать в долг под более низкие проценты, говорит эксперт.

Однако держать пальцы скрещенными – не лучшая экономическая стратегия. Украине, как неустанно подчеркивают экономисты, стоит переориентироваться на экспорт товаров с более высокой добавочной стоимостью, чтобы, как минимум, снизить уязвимость перед мировыми кризисами и чужими торговыми конфликтам.

Ранее также эксперт рассказал новостям "Сегодня", какие меры стоит предпринять, чтобы Украина сделала прорыв в экономике

Напомним, рост промышленного производства в Украине в апреле 2019 года с учетом корректировки на эффект календарных дней составил 4,4%, а без учета – 5,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. К слову, в апреле в Белой Церкви Киевской области открыли первый в Украине завод по производству электрофурнитуры. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":


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Тег экономика, Китай, кризис, Трамп, ВВП, Украина, торговая война, ФРС, финансовый кризис, мировой кризис

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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