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Мировой рейтинг конкурентоспособности: о чем говорит потеря позиций Украины

9 октября, 15:40

В сфере финансовых систем страна опустилась сразу на 19 позиций

/ Фото: пресс-центр НБУ

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Украина за год потеряла две позиции в ежегодном рейтинге конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) Всемирного экономического форума. Сейчас наша страна занимает 85 место из 141.

Существенно снизились позиции Украины по критерию финансовой системы – если в прошлом рейтинге мы занимали 117-е место, то теперь – 136-е. Это может негативно отразится на восприятии нашего инвестиционного потенциала со стороны развитых стран, говорит финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Инфильтрация любого кризиса, внешнего или внутреннего, в экономику происходит через финансовую систему, соответственно иностранцы большое внимание обращают на состояние финансовой системы", – говорит он.

По его мнению, Украина получила такую оценку финсистемы из-за большой концентрации государственного актива на рынке.

"60% банковской системы в Украине принадлежит государственным банкам. И они же являются обладателями 60% пассивов, в том числе вкладов населения на сумму более 300 млрд грн. Фактически несколько госбанков контролируют 60% рынка. Является ли такая система устойчивой в экономике, где государство не является сильным и эффективным институтом? Естественно, не является. Поэтому создание квазибанковской системы времен позднего Советского Союза отражается на восприятии инвесторов в части надежности", – отметил Кущ.

Читайте также: Когда Украине нужно приватизировать государственные банки: эксперт дал оценку

В целом, добавляет аналитик, рейтинги Всемирного банка "достаточно условные". Он привел пример Грузии – "чемпиона по всевозможным рейтингам, но которая при этом не стала "черноморским Сингапуром" и где уровень жизни населения далек от оптимального". В противоположность эксперт приводит Китай. Страна по рейтингам занимает незавидные позиции, говорит Кущ, но демонстрирует самую высокую в мире динамику экономического развития.

Впрочем, не во всех рейтингах позиции Украины ухудшаются. Экспортные показатели, например, растут. Так, ранее Украина вошла в пятерку мировых экспортеров сливочного масла:

О том, какие позиции занимала Украина в мировых рейтингах в прошлом году, читайте на сайте "Сегодня": Украина в международных рейтингах: какие позиции мы занимали в 2018 году.

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Источник: Сегодня

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