Мировой спрос на нефть еще вырастет: в Алжире дали оптимистичный прогноз

Рост спроса на нефть произойдет во второй половине 2020 года, и на это указывают некоторые признаки. Такой прогноз озвучил министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб.

"Китай также посылает позитивные сигналы о том, что он побеждает короновирус, это будет иметь положительное влияние на спрос в этой стране", – заявил министр в интервью национальному телевидению.

Мохамед Аркаб также отметил, что государства, объединенные договоренностями ОПЕК+, остаются единственной возможной организационной структурой для обсуждения мировых нефтяных проблем.

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"Мы по-прежнему сохраняем приверженность работе на принципах этих договоренностей", – подчеркнул он.

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Напомним, 6 марта на встрече ОПЕК+ в Вене Саудовская Аравия не смогла договориться с Россией о дополнительном сокращении добычи нефти. С апреля все ограничения по добыче будут сняты. При этом инвесторы ожидают, что спрос на нефть снизится из-за последствий пандемии коронавируса. В связи с этим в марте цены на нефть эталонных марок обновили "дно" за 17 лет.

Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, как связаны падение цен на нефть и мировой кризис и что они принесут Украине.

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