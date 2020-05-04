Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасль

Фото: REUTERS/Charles Platiau

Пандемия коронавируса заставила многие страны закрыть границы и отказаться от приема туристов в ближайшее время. Многие украинцы отказываются от бронирования туров и планируют этим летом посидеть дома. Какие убытки понесла отечественная индустрия туризма – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Пожалуй, именно по туристической сфере пришелся наибольший удар мировой пандемии. Ведь если те же рестораны смогли перепрофилироваться и начать доставлять еду, а спортзалы и салоны красоты обещают вскоре открыть, то о скором открытии границ и возобновлении туристического потока говорить не приходится. Из-за этого простаивают гостиницы, отели, турфирмы и авиакомпании. К слову, недавно в Кабмине сообщили, что убытки от потери туристической отрасли в стране оценивают в 1,5 млрд долларов.

Яна Коваленко , заместитель директора туристической компании "Лагуна", отмечает, что туристическая отрасль во всем мире стоит на паузе, а выходить из кризиса она будет самой последней.

"По самым оптимистическим прогнозам, только в конце мая — начале июня, может быть, восстановится регулярное авиасообщение с некоторыми странами (скорее всего, с теми, где будет более-менее стабильная эпидемиологическая обстановка). Чартерные программы будут запущены в лучшем случае с июля. Вполне возможно, что Европа будет закрыта для не граждан ЕС до конца года, особенно страны, которые больше всего пострадали от вируса", — говорит Коваленко.

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Сергей Бобырев , директор ТА "TPG Винница", добавил, что туристическая отрасль не просто приостановила свою деятельность, а остановилась полностью.

"Закрыто более 7000 турагентств по всей стране, в том числе наши два офиса. Персонал распущен в неоплачиваемые отпуска либо просто уволен, а это примерно 25 тыс. человек, не считая персонала туроператоров. На сегодня переносами туров занимается максимум один менеджер или директор-хозяин каждого агентства. Возвратов по ранее забронированным пакетным турам нет совсем, туроператоры предлагают два варианта, которые используют агенты: перенос тура на более поздние даты (самое раннее — август) или замораживание оплаченных средств в гривне. Есть еще третий вариант: перебронирование тура по цене онлайн, которая влечет за собой доплату тура и которая иногда доходит до 100% от ранее забронированного", — говорит Бобырев.

Он отметил, что даже если карантин прекратят через месяц, то еще пару месяцев никто никуда не полетит, так как закрыты многие страны, да и туристы боятся куда-либо ехать.

Анна Романова , народный депутат, глава подкомитета ВР по вопросам туризма и курортов, исполнительный директор Ассоциации индустрии гостеприимства, отметила, что чем дольше будут закрыты границы и отели, тем больший риск, что многие украинские компании и отели его не переживут.

"Ведь нужно как-то удерживать коллектив, а в условиях неопределенности и отсутствия государственной поддержки, как в других странах, спасти отрасль сложно", — говорит Романова.

Она добавила, что украинцы, тем не менее, интересуются турами на будущее, т. к. те, у кого есть деньги, устали сидеть по домам и хотят путешествовать.

"Поэтому о понижении цен после карантина говорить не приходится. Подход туроператоров и перевозчиков такой: у кого будут средства на отдых, никуда не денутся и поедут", — говорит нардеп.

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Ник Лисицкий , туроператор Wonders&Holidays, говорит, что их компания занимается внутренним и въездным туризмом и украинцы пока не спешат что-то бронировать на будущее.

"По внутреннему — полный штиль (как и по въездному). Все замерли в ожидании. Нет смысла что-то бронировать, пока нет четких сроков окончания карантина. При этом отложенный спрос усиливается. Постоянные клиенты, с которыми мы общались, говорят, что после карантина обязательно поедут в отпуск хотя бы на несколько дней, чтобы развеяться", — говорит Лисицкий.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, где можно будет отдохнуть в Украине после отмены карантина.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Туризм на паузе: что изменится после карантина и где можно будет отдохнуть" .

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