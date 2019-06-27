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Мировую экономику ждет "торможение": в Fitch назвали главную угрозу

27 июня, 11:53

Рейтинговое агентство предупредило о замедлении роста глобального ВВП

Фото: AFP

Рост мировой экономики, который уже начал замедляться, в ближайшие два года может "притормозить" еще сильнее. Такой прогноз обнародовало международное рейтинговое агентство Fitch.

По расчетам аналитиков, рост глобального ВВП замедлится, если США введут новые пошлины на товары из Китая. В таком случае мировая экономика вырастет лишь до 2,7% в 2019 году и 2,4% - в 2020-м. 

"Введение тарифов на весь импорт из Китая со стороны США ознаменует значительную эскалацию торговой напряженности. Это приведет к тому, что США будут взимать дополнительные пошлины на товары на сумму 300 млрд долларов", – отметили в Fitch.

Также агентство предупреждает, что торговый конфликт между Китаем и США повлияет на страны, которые в него не вовлечены. Самое заметное негативное воздействие испытает Южная Корея: темпы роста ВВП страны в 2020 году могут оказаться на 1 п.п. ниже базового сценария Fitch при эскалации напряженности.

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Также будут затронуты сырьевые экспортеры (к таким странам относится и Украина), поскольку замедление темпов подъема мировой экономики вызовет снижение цен на нефть и другие виды сырья.

Подробнее о том, что ждет мировую и украинскую экономику, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы".

Ранее эксперты также отмечали, что обострение торговой войны с США может привести к поиску Китаем новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, в которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

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Тег экономика, прогноз, ВВП, Fitch, торговая война

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Сегодня

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